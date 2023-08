Gezocht: twee (kapotte) VanMooffietsen voor in het Design Museum in Den Bosch

De Amsterdamse curator Bao Yao Fei van Design Museum in Den Bosch zoekt (twee) kapotte VanMooffietsen voor de tentoonstelling Ontworpen Liefde. Volgens Fei laat de fiets de moderne variant van het ANWB-koppel zien. ‘Nu zien we die stelletjes samen op VanMoofs.’

“Het is een tentoonstelling waarbij de clichés van de liefde worden onderzocht,” legt Fei uit. “We onderzoeken liefde vanuit de driehoek verbinding, verliefdheid en lust. En bij verbinding in Nederland denken we onder andere aan ANWB-koppels. Vroeger waren dat fietsende suffige koppels met dezelfde regenjassen. Nu zien we die stelletjes samen op VanMoofs.”

Fei woont sinds een tijdje in Amsterdam, maar werd geboren in Den Haag. Opeens zag hij in zijn nieuwe woonplaats overal stelletjes op fietsen van VanMoof, zegt hij. “Mannen op het herenmodel, vrouwen op het vrouwenmodel. Hetzelfde soort jack aan, hij met een muts in de kleur van haar tas. Zo'n identieke fiets is voor ANWB-koppels niets nieuws, maar de VanMoof heeft dit ook hip gemaakt bij stedelingen. Hun verbondenheid en liefde tonen en dat alles klopt, tot aan de fiets toe.”

Niet oubollig

Door de fietsen van de onlangs omgevallen fabrikant toe te voegen aan de tentoonstelling wil de curator laten zien dat het ANWB-koppel ‘niet iets oubolligs’ is. Volgens hem is het ook niet iets wat je alleen in Nederland ziet, maar overal ter wereld.

“De oorsprong ligt waarschijnlijk in Zuid-Korea,” zegt Fei. “In de jaren negentig ontstond daar de zogenoemde couple look waarbij pasgetrouwde koppels hun looks op elkaar afstemden. Dat fenomeen verspreidde zich daarna naar China en Japan. Je ziet het nu veel bij beroemdheden. Goed voorbeeld daarvan is hoe Kanyé West en Kim Kardashian erbij lopen.”

Om twee VanMooffietsen toe te voegen aan de tentoonstelling, nam de curator enkele weken geleden contact op met VanMoof. Ze waren volgens Fei ‘enthousiast’. “Maar na het faillissement volgde er radiostilte.”

Nieuwste versies

Toch wil hij ze nog altijd graag tonen in zijn museum, waar ‘design in een maatschappelijke context’ wordt geplaatst. Daarom doet hij nu een oproep aan Nederlanders met een VanMoof. Het liefst zou hij in zijn museum de nieuwste versies tentoonstellen: de S5 en de A5. “De ene versie is de mannenversie en de andere de damesuitvoering,” legt Fei uit. “En de fietsen mogen kapot zijn. Het gaat echt om de vormgeving van de fietsen en het verhaal eromheen. Voor de tentoonstelling hoeft hij niet te functioneren.”

Dat maakt de zoektocht voor Fei wellicht makkelijker. Door het faillissement van VanMoof zitten veel klanten van het bedrijf met fietsen die nu niet meer te repareren zijn.

