Gezin zat al meer dan negen jaar in schuilkelder

Een dronefoto van de boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold, waar zes mensen al jaren in de kelder woonde en wachten op 'het einde der tijden'. Beeld ANP

De burgemeester heeft zojuist in een persconferentie gezegd dat er met alle scenario's rekening worden gehouden. De politie trof een gezin aan dat een teruggetrokken leven leidde. Verder kon de politie nog weinig delen.



De burgemeester spreekt van een ‘uitzonderlijke situatie die ik nog nooit heb meegemaakt.’ De eerste zorg gaat uit naar de mensen in de woning en de inwoners van de gemeente. Er is voor hen nu behoefte aan rust, aldus de burgemeester.

Trap nar kelder achter kast

De politie in Drenthe trof in een afgelegen gebied een gezin van een vader en zes kinderen aan dat in volledige afzondering zou hebben geleefd in een boerderij in Ruinerwold. Het gezin zat jarenlang in een kelder te wachten op ‘het einde der tijden.’



De 58-jarige huurder van het pand is aangehouden. De moeder van het gezin is al langer dan negen jaar dood. Het gezin zat er al langer dan negen jaar.



De zaak kwam maandag aan het rollen toen een 25-jarige man zich in verwarde toestand in een kroeg in zijn woonplaats meldde. Vervolgens werd de politie ingeschakeld die de familie op het huisadres vond. De politie doorzocht de verlaten ogende en dichtgetimmerde boerderij en ontdekte achter een kast een trap naar een kelder. Daar zaten de vader en nog vijf andere kinderen, allen tussen de 16 en 25 jaar. Hun vader lag in bed.