Gezin vast op Schiphol na vakantie in Zuid-Afrika, nog uren wachten op testuitslag

Tijdelijke opvang op Schiphol tot testuitslagen bekend zijn

In overleg met de GGD worden de passagiers van de twee vluchten die vandaag zijn aangekomen op Schiphol getest op corona. De GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het testen van reizigers van Schiphol. Ze krijgen allemaal een PCR-test op de luchthaven, laat een woordvoerder weten. De tests worden zo snel mogelijk geanalyseerd. De verwachting is dat tegen 16.30 uur iedereen getest is en dat alle uitslagen er rond 20.30 uur vanavond zijn.



De passagiers worden in de tussentijd gescheiden gehouden van andere mensen op Schiphol. De luchthaven is bezig ‘een tijdelijke opvanglocatie aan airside in te richten, dus in het beveiligde gebied’, aldus een woordvoerder. Zodra dat klaar is, zullen de naar schatting van de woordvoerder ‘paar honderd passagiers’ daar worden opgevangen zodat zij van boord kunnen.