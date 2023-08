Gewonde bij steekpartij Amsterdam-Zuidoost, verdachte aangehouden

Beeld Joris van Gennip

Het is nog onduidelijk waar het slachtoffer precies mee is gestoken, meldt een politiewoordvoerder. Dat wordt momenteel onderzocht. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan de steekpartij vooraf ging, maar er was in elk geval sprake van een ruzie tussen de twee mannen, meldt de woordvoerder.

Het slachtoffer is aanspreekbaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

