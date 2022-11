Geweld en eieren gooien: politie grijpt in bij sinterklaasfeesten Zaandam en Staphorst

Tijdens een sinterklaasfeest in Zaandam zijn twee mensen opgepakt voor het gooien van eieren naar mensen die demonstreerden tegen Zwarte Piet. Beeld ANP

Volgens de actiegroep Zaankanters tegen Racisme deden zestig mensen mee aan de demonstratie. De demonstranten vonden dat er bij het feest nog te zwart geschminkte pieten rondliepen, naast de roetveegpieten. De gemeente had de demonstranten verboden om megafoons en verstrekt geluid te gebruiken.

Eerder op de dag greep de politie en de Mobiele Eenheid in bij de afrit Staphorst op snelweg A28. Daar was een confrontatie tussen zeker honderd demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en een grote groep tegendemonstranten die het protest van KOZP wilden tegenhouden. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn en of er mensen zijn aangehouden.

Volgens Jerry Afriyie van KOZP zijn leden van zijn groep gewelddadig bejegend door de tegendemonstranten, van wie enkelen hun gezicht zwart hadden geschminkt. Daarbij zijn auto’s bekogeld en beschadigd en is een ruit van een van de twee bussen van de groep vernield.

“Opnieuw is ons op het laatste moment het recht op demonstreren afgenomen en hebben de autoriteiten ons laten stikken ten gunste van een groep die ons dat recht niet gunt,” aldus Afriyie. KOZP denkt nog na over eventuele te nemen stappen tegen het demonstratieverbod.

Vorige week zaterdag werden actievoerders tegen Zwarte Piet in Westzaan ook al bekogeld met eieren en uitgescholden.

