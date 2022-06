Gewapende overval op tankstation in Zuidoost, daders gevlucht

Beeld Joris van Gennip

Voor zover nu bekend, is er niemand bij het incident gewond geraakt, laat een woordvoerder van de politie weten. Ook is onduidelijk hoe de verdachten na de overval zijn gevlucht. “We zijn nog volop in de omgeving aanwezig en doen onderzoek,” aldus de politiewoordvoerder.

Het tankstation waar de overval plaatsvond is gevestigd aan de Laarderhoogtweg, tegenover de Ikea. Aanwezige medewerkers willen in afwachting van het politieonderzoek nog niet reageren.

