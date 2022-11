Gevonden lichaam op strand Terschelling is van slachtoffer bootongeval

Leden van het Sar-team tijdens een zoektocht naar de vermisten op het Groene Strand, twee na het bootongeluk op Terschelling. Beeld ANP

De politie kreeg omstreeks 07.00 uur een melding over een overleden persoon nabij het Groene Strand op Terschelling. Agenten en de kustwacht rukten daarop uit naar de bewuste locatie.

De politie meldt zondagmiddag dat identificatie heeft uitgewezen dat het om een van de vermisten gaat na het bootongeval. Het gaat om de 49-jarige Gosé de Vries uit Tjalleberd, een dorp in de gemeente Heerenveen.

Op de bewuste vrijdag botsten een snelboot en een watertaxi door nog onbekende oorzaak op elkaar. Twee opvarenden van de watertaxi kwamen om het leven. Het ging om de 46-jarige Egbert van der Veen uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden. Vier anderen raakten gewond. De 12-jarige Riemer van der Veen uit Sexbierum, zoon van een van de overledenen, werd als vermist opgegeven. Hetzelfde geldt voor de 49-jarige Gosé de Vries uit Tjalleberd. Die laatste is dus nu gevonden.

Zoektocht naar 12-jarige jongen gestaakt

De zoektocht naar de vermiste 12-jarige jongen is zondagavond gestaakt. Zo’n twintig personen hebben namens vrijwilligerszoekorganisatie Search & Rescue Nederland (SAR) de hele dag naar het lichaam van de jongen gezocht met behulp van quads en met lopers langs de kustlijn van de oost- en westkant van het eiland. Ook werd een boot van de politie en de reddingsmaatschappij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ingezet. De politie bekijkt maandag, zoals elke dag de laatste weken sinds de aanvaring, of er verder wordt gezocht.

SAR Nederland zegt in overleg met de hulpdiensten te bekijken wat de organisatie verder kan doen. “Het was een zware dag”, aldus de zegsvrouw, die ook spreekt van “priemende regen” en harde wind die de zoektocht zondag bemoeilijkte. Via een liveblog op de onlangs opgezette website Nationale Hulpverleningskrant, houdt SAR Nederland geïnteresseerden van de zoekactie op de hoogte.

Dagenlange zoektocht

De oorzaak van de aanvaring is nog onduidelijk. De twee schepen wilden elkaar in alle vroegte passeren in een smalle vaargeul. Ze hadden kort voor de aanvaring nog marifoon-contact over de manier waarop ze elkaar zouden passeren. Toch ging het mis.

De politie en kustwacht zochten dagenlang tevergeefs naar de twee vermisten. Daarbij werden boten, een search and rescue-helikopter, een vliegtuig en drones ingezet.

De voetbalvereniging waarvan vader en zoon van der Veen lid waren, stond eind oktober stil bij respectievelijk hun dood en vermissing. Ook zijn vader Egbert (46), die omkwam bij het ongeval met de watertaxi, was lid van de voetbalclub. Ook een andere zoon en de moeder van het gezin spelen bij AVC Sexbierum.