Gevonden lichaam bij woning Geleen is sinds woensdag vermiste Gino (9)

Zoekactie naar Gino Beeld ANP/AD

De politie zei eerder al er ernstig rekening mee te houden dat het gevonden lichaam van de vermiste jongen was. Zaterdagmiddag werd dit bevestigd op een persconferentie in Maastricht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie rond 04.00 uur een 22-jarige man uit Geleen aan die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de 9-jarige Gino. De man is aangehouden in zijn woning in Geleen.

De verdachte is een bekende van politie en justitie en wordt volgende week voorgeleid. Politie en justitie gaan daarom ook niet in op verdere vragen, aldus Henk van der Meijden, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Limburg.

Wel werd aangegeven dat er twee plaatsen zijn waar onderzoek wordt gedaan: de woning van de verdachte en de plaats waar het lichaam van de jongen is gevonden.

De politie liet vanmiddag via Twitter weten dat er op sociale media namen en foto’s rondgaan van iemand die wordt gelinkt aan de vermissing van Gino maar dat het niet gaat om de verdachte. “Wij verzoeken dringend om deze beelden te verwijderen en niet te delen,” aldus de politie in een tweet.

Op social media gaan namen en foto's rond van iemand die wordt gelinkt aan de vermissing van Gino. Dit gaat NIET om de verdachte in deze zaak. Wij verzoeken dringend om deze beelden te verwijderen en niet te delen. De aangehouden verdachte is een 22-jarige man uit #Geleen. — Politie Eenheid Limburg (@POL_Limburg) 4 juni 2022

Voetbaltrainer

Ten tijde van de verdwijning van Gino waren drie kinderen en een man aan het voetballen op een speelveldje in Kerkrade. Of het gaat om deze man kan de politie nog niet zeggen. Wel zal er in de loop van vandaag meer informatie naar buiten komen, meldt een woordvoerder.

De Belgische website Het Laatste Nieuws meldt zaterdag dat getuigen Gino woensdagavond hebben zien vertrekken met ‘een man die zich voordeed als voetbaltrainer’. “Die man heeft een tijdje met ons meegespeeld,” zegt Cynthia Olischlager (10), die er woensdagavond bij was. “Het voelde niet raar, of ongemakkelijk. Het was een heel normale man.”

“Het was een voetbaltrainer, of dat zei hij toch?”, vraagt een oudere vrouw die bij het voetbalveldje staat. Haar kleinzoon was een van de andere kinderen die samen met Gino aan het voetballen was. “Hij zegt dat er die avond plots een man het veldje opstapte. Hij sprak Engels en zei dat hij een voetbaltrainer was. Volgens mijn kleinzoon sprak hij Gino aan en zei hij dat hij ‘best wel talent had’. Toen de andere kinderen naar huis gingen, zag mijn kleinzoon hoe Gino samen met die man vertrok.”

De woordvoerder van de politie kon dit zaterdag niet bevestigen. “Als het zo is dat die getuigen dat hebben gezegd, dan zijn we daar bekend mee. We hebben heel veel getuigen gehoord, er is met iedereen gesproken die aanwezig was op het voetbalveldje op de dag van de vermissing. Dus dan is dit verhaal ook bekend.”

Misdrijf

Vrijdagavond troffen burgers in Kerkrade spullen aan die mogelijk verband houden met de vermissing van de 9-jarige Gino. Een gedeelte van een parkeerplaats en een speeltuintje bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade werden door de politie afgezet. Even na 21.00 uur werd het gebied weer vrijgegeven. Het politieonderzoek is afgerond. De aangetroffen spullen zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Om wat voor spullen het gaat, wil de politie niet zeggen.

Het afgezette gebied werd bewaakt door leden van het Veteranen Research Team, dat eerder zelf ook zoekacties ondernam in het gebied vlak bij het Berenbos bij Kerkrade. Ook de plek waar de spullen gevonden zijn, ligt in die buurt. Beide zussen van Gino kwamen vrijdagavond kijken naar de verrichtingen van de recherche.

Gino, die eigenlijk in Maastricht woonde, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde, omdat zijn moeder ziek is. Volgens een andere zus (21) ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien was hij spoorloos. In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd. Volgens de politie verkeerde de jongen in levensgevaar en moest er rekening worden gehouden met een misdrijf.