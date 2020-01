Gevonden bombrief eerder al bezorgd bij tankstation, teruggestuurd naar afzender

Zo ziet de bombrief eruit. Beeld ANP Handouts

Eerder op zondag leek het om een nieuwe brief te gaan. De teller zou daarmee op acht komen, maar uit onderzoek blijkt nu dat het een brief is waar de recherche al dagen naar op zoek was. Medewerkers van een Rotterdams tankstation hadden de politie al vorige week ingeseind dat ze ook een vervalste brief van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) hadden ontvangen met de zo kenmerkende verdikking erin. Deze post hadden ze echter ‘retour afzender’ gestuurd. De recherche had deze brief nog niet kunnen vinden.

Even na half twee stuitten medewerkers van PostNL op de brief die nu al dagen op diverse locaties onrust veroorzaakt. Volgens een woordvoerder Postbedrijf PostNL hebben haar collega’s daarop direct 112 gebeld. “Iedereen is heel rustig gebleven. Er waren niet veel mensen aan het werk omdat er op maandag geen post wordt bezorgd.” Het bedrijf maakte vorige week al bekend dat het voorzorgsmaatregelen had genomen om medewerkers te beschermen.

Volgens een woordvoerder van de politie is de brief ter plaatse in een speciale bomkoffer geplaatst zodat het veilig vervoerd kon worden. De post is nu voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut. Het bedrijf hoefde niet ontruimd te worden. Dat was afgelopen vrijdag ook niet het geval toen de zevende bombrief werd aangetroffen bij het Okura Hotel in Amsterdam.

Zes brieven met bom

Er zijn nu in totaal zes brieven gevonden waar daadwerkelijk een explosief in het pakketje zat. Twee in Rotterdam (bij een Shell-tankstation en een Mercedes-dealer), drie in Amsterdam (waaronder de hotels Okura en Victoria) en één bij een makelaarskantoor in Utrecht.

Ook het CIB zelf kreeg post van de mysterieuze afzender. Dat was een brief met brandschade waarvan nog onduidelijk is wat dat heeft veroorzaakt. Deze brief was eveneens ‘retour afzender’ gestuurd en oorspronkelijk bedoeld voor een Maastrichts bedrijf.

In Maastricht kreeg een ander bedrijf, de ABN AMRO, alleen een waarschuwingsbrief. Op alle locaties waar een bombrief is bezorgd, is eveneens zo’n dreigbrief afgeleverd. De politie wil niet bekend maken wat daarin staat.

Bekijk hier de reactie van politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek na het vinden van de bombrief bij het Okura Hotel: