Gevolgen stikstofuitspraak verstrekkend: ‘Je kunt nu elke boer met een innovatieve stal op de korrel nemen’

De Raad van State oordeelde woensdag dat drie Utrechtse melkveehouders die meer koeien wilden gaan houden door te investeren in een stikstofbesparende stal, daar geen vergunning voor krijgen. Uit kritische rapporten blijkt dat het twijfelachtig is of de stallen daadwerkelijk zorgen voor minder ammoniakuitstoot, terwijl tot nu toe in de vergunningverlening wél van die positieve effecten werd uitgegaan. Dat mag niet meer, vindt de Raad van State.

Dat is een flinke domper voor de boeren in kwestie, maar de gevolgen van deze uitspraak zullen veel verstrekkender zijn, voorspellen juristen. Zelfs de advocaat van een van de verliezende Utrechtse boeren, Johan van Groningen, komt tot die analyse. “Als jurist kan ik de uitspraak op zich volgen: je moet beloftes kunnen onderbouwen. Maar in de praktijk wordt het zo voor boeren steeds moeilijker. Voor bezwaarmakers is dit een inkoppertje: ze kunnen gaan schieten op elk stalsysteem waarvan de effecten niet helemáál zeker zijn. Zo kun je elke boer met een niet-traditionele stal op de korrel nemen.”

Ook varkens en pluimvee

De Raad van State benadrukte in een toelichting dan wel dat het vonnis slechts gaat over twee specifieke stalsystemen in de melkveehouderij, maar bij die systemen zal het niet blijven, denkt ook Ralph Frins, universitair docent omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Je kunt met deze uitspraak in handen elk stalsysteem waarover concrete wetenschappelijke twijfels zijn ter discussie stellen bij de rechter. Koeienstallen, maar ook die voor varkens en pluimvee.”

Dat denkt ook Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB), een van de twee milieuclubs die hun gelijk haalden bij de Raad van State. “Als je bij de rechter aanklopt met een verzoek tot handhaving, kun je op deze uitspraak wijzen. We hebben aangetoond dat het systeem van vergunningverlening in de veehouderij niet klopt. Pas als je gaat meten en controleren wat de daadwerkelijke stikstofuitstoot van een stal is, en daarop handhaaft, dan kun je dit soort stallen verankeren in de wet.”

De precieze gevolgen van de uitspraak zullen in de komende maanden duidelijker worden. Wat bijvoorbeeld nog onduidelijk is: wat betekent dit voor boeren die al hebben uitgebreid dankzij de bouw van een nieuwe, emissiearme stal en daarvoor een definitieve vergunning hebben? “Ook die vergunningen kunnen nu gevaar lopen,” denkt Frins. “Als je kunt aantonen dat de uitstoot van een stal meer gevolgen heeft voor beschermde natuur dan waar bij de vergunningverlening vanuit is gegaan, dan kun je als belanghebbende een intrekkingsverzoek indienen. Deze uitspraak is daarvoor extra munitie.”

Volgende optater

Het oordeel van de Raad van State lijkt dus de volgende optater voor boerend Nederland. De stikstofplannen van het kabinet dreigen voor de sector al desastreus uit te pakken. Deze week kwam daar ook nog eens het nieuws bovenop dat melkveehouders in stapjes afscheid moeten nemen van de uitzonderingsregeling om meer mest te mogen uitrijden dan Europese collega’s.

De boerenorganisaties, LTO-voorzitter Sjaak van der Tak voorop, laten geen gelegenheid onbenut om technische innovaties naar voren te schuiven als dé oplossing voor het stikstofprobleem. “Wij hebben als agrarische sector betere oplossingen dan het kabinet nu heeft,” zei Van der Tak vorige week nog, na het gesprek van de grote boerenclubs met leden van het kabinet onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Wie de uitspraak van de Raad van State nuchter leest, kan dat niet volhouden, stelt Frins. “Niet als het over stikstofbesparende stalsystemen gaat in elk geval. Dit juridische oordeel zet deze innovatieve systemen echt onder druk. Je kunt nu als overheid moeilijk communiceren dat deze systemen voor een belangrijk deel de oplossing zijn. Daarmee geef je boeren valse hoop.”

Meetsystemen

Wat dus een oplossing kan zijn, volgens deskundigen: het nauwkeurig meten van de ammoniakuitstoot per stal, en daarop consequent handhaven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Meetsystemen zijn nog volop in ontwikkeling, en daarbij is meten op individueel stalniveau loeiduur.

Het brengt natuurorganisaties tot de conclusie dat er maar één oplossing is: minder vee. Vollenbroek: “Al die boerenleiders zeggen: innovatie, innovatie, innovatie. Maar dat is op deze manier een doodlopende weg. Deze uitspraak is een ramp voor boeren, dat snap ik echt wel.”