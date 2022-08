Gevecht tussen producenten en supermarkten zet voorraad op scherp: lege schappen dreigen

De prijsonderhandelingen tussen producenten en supermarkten zullen die jaar harder zijn dan ooit. Beeld ANP / ANP

Producenten en supermarkten voeren jaarlijks hetzelfde ritueel uit: ze onderhandelen over de prijs van de producten die de fabrikant maakt en de supermarkt gaat verkopen. Die strijd zal harder zijn dan ooit, denken experts. “Normaal starten de onderhandelingen tussen supermarkten en leveranciers in september, oktober. En hebben ze in november een akkoord over de prijssetting voor het komende jaar,” voorspelde Roel Dekelver van Delhaize onlangs op de Vlaamse site Het Laatste Nieuws. “Maar nu komen leveranciers twee, drie keer per jaar opnieuw aankloppen om de tarieven aan te passen. Dat is nog nooit gebeurd.”

Prijsstijgingen

De oorzaak? De prijsstijgingen waarmee producenten te maken krijgen. Na de coronacrisis en door de oorlog in Oekraïne zijn grondstoffen duurder geworden, energie- en brandstofprijzen de lucht in gegaan en verpakkingsmaterialen zoals plastic, glas en karton in prijs verhoogd. Dat proberen de producenten door te rekenen aan de supermarkten, maar die staan daar niet positief tegenover. Die willen hun producten tegen een zo laag mogelijke prijs aanbieden, aldus retailexpert Paul Moers.

De onderhandelingen zouden kunnen leiden tot lege schappen. Jumbo-klanten moesten het in februari doen zonder ijsthee van het merk Fuze Tea. Eenzelfde probleem speelde bij Albert Heijn. Daar ging het om producten van Maggi, Nescafé, KitKat en Garden Gourmet. Fabrikant Nestlé wilde de prijzen met 20 procent verhogen, maar Albert Heijn ging daar niet mee akkoord, waarna Nestlé stopte met leveren. “Nestlé wil prijsverhogingen doorvoeren die onvoldoende verklaarbaar zijn vanuit kostenstijgingen. Dat vinden wij onacceptabel voor onze klanten,” stelde de supermarktketen toen.

Laatste redmiddel

Lege schappen door een boycot is wel extreem, zegt Els Breugelmans die aan de universiteit van Leuven onderzoek doet naar de onderhandelingen in de retailsector. “Het is het laatste redmiddel in onderhandelingen die vastlopen,” zegt de docent. “Bij het zogenoemde ‘conflict delisting’ stopt één van de twee partijen met ofwel het leveren — in het geval van de producent — of het aanbieden — als supermarkt — van een bepaald product.”

Dit gebeurt alleen bij grote en machtige partijen, zoals Nestlé, Procter & Gamble, of Unilever. Titanen noemt Breugelmans zulke partijen. Kleinere fabrikanten kunnen het zich niet veroorloven dat consumenten hun producten niet kunnen kopen. Andersom kunnen supermarkten het zich ook niet veroorloven om A-merken uit de verkoop te halen. Huismerken zijn veiliger, aldus Breugelmans, omdat de fabrikant en de supermarkt zeer nauw samenwerken.

Enorme onzekerheid

Meestal maken de supermarkten en producenten jaarafspraken, maar door de kostenstijgingen en onzekere markt is het niet ondenkbaar dat fabrikanten afspraken nu voor een half jaar of zelfs drie maanden willen liggen vastleggen, aldus retailexpert Moers. De gewone klant is daar de dupe van. “Voor gezinnen is dit desastreus. Bedrijven hebben tot dusver relatief weinig pijn geleden. Die kunnen de prijsverhogingen in hun prijzen doorberekenen.”

Een gezin met vier personen geeft al snel zo’n 1500 euro meer uit aan dezelfde boodschappen als een jaar geleden. Zo loopt een bezoekje aan de supermarkt nu heel snel in de papieren. Zo zijn pasta, keukenpapier en brood veel meer in prijs gestegen dan gemiddeld. Ook vlees, vis en zuivel stijgen extreem snel in prijs. Chocolade, bananen en schoonmaakartikelen zijn dan weer niet of nauwelijks in prijs gestegen.

Als het ritueel van onderhandelen verandert en supermarkten en leveranciers elke drie maanden om tafel moeten, zorgt dat voor veel gedoe. “Dit is nooit eerder gebeurd,” zegt Moers. “Dit is echt uniek. Het is een gevaarlijke situatie en het is een onwaarschijnlijk onzekere markt.”