Gevecht Badr Hari afgebroken wegens heftige rellen tussen fans, bizar einde Glory 80

Het gevecht tussen Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek is zaterdagavond in Hasselt afgebroken. In de Belgische zaal liep het helemaal uit de hand toen Poolse fans het aan de stok kregen met de ‘Badr Army’ van de Marokkaans-Nederlandse kickbokser.