Gevangenen Westzaan gooien met eieren tijdens corona-opstand

De gevangenis in Westzaan waar het maandag onrustig was. Beeld ANP

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) spreekt van ‘wat ongeregeldheden’ en ‘protesten’. “Toen de gevangenismedewerkers ingrepen, raakte een van hen lichtgewond aan een hand,” aldus de DJI-woordvoerder. “En van een andere medewerker sneuvelde de bril.”

Vier gedetineerden zijn voor hun rol bij de ongeregeldheden in isolatie geplaatst. “Van vier andere gedetineerden wordt de mogelijke betrokkenheid onderzocht,” aldus de DJI-woordvoerder.

De gedetineerden mogen vanwege de coronamaatregelen niet van hun afdeling. Hun dagprogramma is daardoor beperkt. Ze konden bijvoorbeeld niet sporten, aldus de woordvoerder.

Eieren

De gevangenen hadden de eieren vanuit hun cel meegesmokkeld naar buiten, bevestigt ook de DJI. In de gevangenis kunnen gedetineerden inkopen doen in een supermarktje.

Het is de tweede dag op rij dat het onrustig is in de gevangenis, volgens de directie door ongenoegen over beperkende coronamaatregelen. Begin deze maand bleek dat honderden gevangenen in isolatie moesten vanwege bijna veertig besmettingen binnen de gevangenismuren. Een groot deel van de ongeveer zevenhonderd gevangenen moesten toen al op hun afdeling blijven, mochten geen bezoek ontvangen of zitten de hele dag op hun cel.