Gevaarlijk werk in de chemische industrie? Dan eerst even blazen

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD. Beeld ANP

Vanwege strenge privacyregels mag tot dusver slechts een zeer kleine beroepsgroep worden getest op alcohol, drugs of zware medicijnen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om chauffeurs, piloten of treinmachinisten. Volgens VVD-staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken is aanvullende regelgeving echter noodzakelijk, omdat bedrijven in de praktijk niet altijd kunnen optreden als zij vermoeden dat medewerkers onder invloed zijn. Daarom wil zij de wet wijzigen.

De uitbreiding geldt in eerste instantie alleen voor bedrijven in de chemische industrie, omdat de gevolgen van fouten met gevaarlijke stoffen daar enorm kunnen zijn. Van Ark: “Als iemand in deze sector onder invloed een verkeerde knop indrukt, dan is er niet alleen mogelijke schade voor hemzelf of zijn collega’s, maar voor de gehele omgeving.” Cijfers over hoe vaak het in deze sector op deze manier misgaat heeft het ministerie niet.

Van Ark had lang de hoop dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen tot betere afspraken zouden komen om alcohol- en druggebruik van de werkvloer te verbannen. Vakbonden zijn echter beducht voor tests en vrezen een inbreuk op de privacy en aantasting van de lichamelijke integriteit.

De staatssecretaris spreekt van een ‘groot dilemma’. Desondanks geeft het veiligheidsaspect voor haar de doorslag om wettelijk in te grijpen. “Een test is vooral in het belang van werknemers zelf. Je wilt er niet aan denken dat iemand door een fout van een dronken collega niet thuis komt,” stelt zij.

Uitbreiding controles

Van Ark gaat daarnaast onderzoeken of het wettelijk mogelijk is om alcohol- en drugstesten op alle werkplekken toe te staan waar de veiligheid in het geding is. De controles zouden dan ook afgenomen kunnen worden in grote sectoren als de bouw of de metaalindustrie. Liever zou zij echter zien dat werknemers via de ondernemingsraad afspraken maken over specifieke situaties of gevallen waarin personeel aan een test onderworpen mag worden.