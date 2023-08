Getir haalt bakzeil bij rechter over darkstore De Pijp: dwangsom terecht opgelegd

De darkstore van Getir aan de Eerste Jacob van Campenstraat, in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Met onder meer een toonbank wilde Getir in 2022 aantonen dat de vestiging in De Pijp een ‘supermarkt’ was en geen darkstore. De gemeente keek de herinrichting van de zaak enkele maanden aan, maar besloot in november dat Getir zijn deuren moest sluiten. “Het kan zijn dat een deel van de activiteiten detailhandel is, maar deze detailhandel is ondergeschikt aan de hoofdactiviteit, namelijk flitsbezorging vanuit een darkstore,” zei een woordvoerder van wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening).

Getir stapte hierop naar de rechter, om de laatste strohalm aan te grijpen om darkstores in woonwijken te behouden. Het bedrijf voerde aan dat de toenmalige inrichting wél in lijn was met het bestemmingsplan, en dat de vestiging daarom open mocht blijven. Daarop volgde voor Getir dat de dwangsom van 20.000 euro voor het overtreden van het bestemmingsplan onrechtmatig was.

Weinig verkoop in winkel

De rechtbank gaat niet mee in de bezwaren van Getir, en oordeelt dat er geen sprake is van detailhandel: de aanwezige goederen worden hoofdzakelijk in de winkel opgeslagen met het oog op bezorging, en niet om aan bezoekers te tonen. De gemeente controleerde de verhouding tussen het aantal verkopen in de winkel en het aantal bezorgingen: slechts 26,3 procent van de verkopen vond plaats in de winkel, terwijl het bij bijna driekwart ging om online bestellingen voor een bezorging. Getir betwist deze verdeling niet, maar stelde bij de rechter dat het niet relevant is hoeveel direct in de winkel wordt verkocht dan wel bezorgd.

De rechtbank volgt het betoog van Getir niet en stelt dat de supermarktfunctie ondergeschikt is aan de flitsbezorging. De verdeling doet er wél toe voor de rechtbank, die daarom oordeelt dat de vestiging hoofdzakelijk bedoeld is voor de opslag en distributie van goederen, waarmee het bestemmingsplan wordt overtreden. Daarmee stond de gemeente in zijn recht toen zij in eind 2022 een dwangsom van 20.000 euro inde.

Wethouder Van Dantzig zegt ‘blij’ te zijn dat de rechtbank de gemeente in het gelijk heeft gesteld. ‘Een darkstore past namelijk niet op deze locatie in de stad. Getir heeft steeds de bedrijfsvoering enigszins aangepast om toch te kunnen blijven. Daardoor heeft de onzekerheid rondom deze locatie zo lang voortbestaan,’ laat hij via zijn woordvoerder weten. Het oordeel van de rechter sterkt hem om door te gaan met het weren van darkstores uit woonwijken. ‘Deze uitspraak geeft ons veel houvast en vertrouwen dat we een juist beleidskader hebben opgesteld.’

‘Geen structurele klachten’

Een woordvoerder van Getir laat weten dat het bedrijf ‘met teleurstelling’ kennis heeft genomen van de uitspraak. ‘Uit extern onderzoek is gebleken dat onze vestigingen minder ruimtelijke impact hebben dan de vele pizzeria’s, sushirestaurants en andere retailers die verkoop in de winkel combineren met thuisbezorging. Uit de cijfers van de gemeente blijkt bovendien dat er geen structurele klachten zijn over onze stores. Op deze specifieke locatie heeft de gemeente Amsterdam maar liefst 140 inspecties uitgevoerd. In 139 gevallen was er geen overlast.’

‘Wij bestuderen de uitspraak,’ gaat het bedrijf verder. ‘Als pionier in de sector hebben we al bewezen dat we in staat zijn om ons door te ontwikkelen als dat van ons wordt gevraagd. Wij overwegen daarnaast hoger beroep.’

