Gestrande Nederlanders in Marokko doen noodoproep

Marokkaanse agenten patrouilleren in Rabat. Beeld AFP

Dat schrijven zij in een open brief, die is opgesteld in het Nederlands, Frans en Arabisch.

Volgens de briefschrijvers bevinden zich tussen de gestrande Nederlanders ook hoogzwangere vrouwen, mensen die geen toegang hebben tot ‘de juiste medicatie’ en mensen die ernstig zieke familieleden thuis hebben zitten.

De Nederlanders proberen Marokko al weken te verlaten. Het land kondigde op 20 maart de noodtoestand af en weigert sindsdien Nederlandse repatriëringsvluchten toe te laten.

De groep is bijzonder ontevreden over het optreden van de Nederlandse overheid. ‘Wij hadden meer van Nederland verwacht, veel meer. We begrijpen dat het crisis is, dat het lastig is, dat het diplomatiek ongelofelijk ingewikkelde kwesties kunnen zijn. We snappen dat een land als Marokko haar grenzen dichtgooit en verregaande maatregelen moet nemen om haar burgers te beschermen. Maar u laat ons in de steek.’

Minimaal twee vliegtuigen

De briefschrijvers vragen de Nederlandse overheid ‘minimaal twee vliegtuigen’ naar Marokko te sturen, en dat drie dagen van tevoren te laten weten. Ze zijn bovendien bereid zich te laten testen op het virus.

‘Marokko, laat alsjeblieft deze mensen met goede reden gaan,’ besluiten de schrijvers hun oproep. ‘Wij smeken u een uitzondering te maken en deze humanitaire ramp niet onnodig te vergroten.’

De afgelopen weken werden door Transavia meer dan tien repatriëringsvluchten uitgevoerd. Er zouden nog meer vluchten volgen, van Transavia en Corendon, maar de Marokkaanse regering trok de landingsrechten voor de luchten naar Nador en Marrakech op het laatste moment in. Daardoor liep het terughalen van nog eens 500 mensen mis.

Repatriëringsoperatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat met de reisbranche en verzekeraars twee weken geleden een omvangrijke repatriëringsoperatie op touw zette om zoveel mogelijk gestrande Nederlanders uit het buitenland terug te halen, benadrukt dat er ‘alles aan wordt gedaan’ om toestemming te krijgen van de Marokkaanse autoriteiten om vluchten te sturen. “Achter de schermen gebeurt er natuurlijk een hoop. Ook de Nederlanders die nu vastzitten, willen we graag terughalen.”

Ook zangeres Anouk zit vast in Marokko Voor zover bekend zit ook zangeres Anouk (44) nog steeds vast in het Marokkaanse Marrakesh. Ze vloog vorige maand naar het Noord-Afrikaanse land om daar te werken aan nieuwe muziek. Vier dagen zou ze wegblijven, nu zit ze er al enkele weken. Aanvankelijk in een ‘creepy’ verlaten resort, later in een ander hotel, waar ze naar eigen zeggen ‘met open armen werd ontvangen’. De zangeres deelt vanuit Marokko regelmatig muziek via Instagram. Ze lanceerde zelfs een nieuw nummer.