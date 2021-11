Gesnapt tijdens het appen in de auto? In 2022 krijg je dan een boete van 350 euro

Slimme camera's staan opgesteld langs de A28. Automobilisten die een telefoon vasthouden worden door het systeem automatisch geregistreerd en gefotografeerd. Beeld ANP

In 2022 worden boetes voor verkeersovertredingen hoger. In de meeste gevallen gaat het om enkele euro’s. Boetes die flink duurder worden zijn voor onnodig links rijden op de snelweg en het niet verlenen van voorrang. De boete voor smartphonegebruik stijgt van 250 naar 320 euro. Geen voorrang verlenen kost in 2022 hetzelfde.

Van een aantal overtredingen daalt het tarief. Onnodig geluid veroorzaken met een motorvoertuig kost niet langer 400 maar 250 euro. Met twee wielen parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats gaat in 2022 van 400 naar 310 euro en passagiers voorbijrijden zonder de gelegenheid te geven tot in- of uitstappen daalt van 400 naar 250 euro. Het tarief van de administratiekosten blijft in alle gevallen ongewijzigd op negen euro.

Top 10 verkeersboetes Niet dragen van een gordel: 150 euro Smartphone in de hand tijdens het rijden: 350 euro Negeren van een rood stoplicht: 250 euro Niet rijden bij groen licht bij een driekleurig verkeerslicht: 150 euro Gebruiken van een verdrijvingsvlak: 250 euro Niet stoppen voor een stopstreep: 100 euro Rechts inhalen: 250 euro Op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 250 euro Afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven: 100 euro Niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg: 220 euro