Geslaagd of gezakt? Scholieren horen of de vlag uit mag

Beeld ANP

Om 8.00 uur publiceert het College voor Toetsen en Examens de zogeheten normering van de examens. Aan de hand daarvan rekenen scholen uit welke cijfers leerlingen hebben gehaald en of zij daarmee geslaagd zijn. Leerlingen die zijn gezakt worden meestal als eersten gebeld.

Ruim 217.000 scholieren deden dit jaar examen. De landelijke schriftelijke examens duurden van donderdag 9 mei tot en met donderdag 23 mei. Ruim de helft (112.663 kandidaten) zit op het vmbo, meer dan 62.000 op de havo en ruim 42.000 op het vwo. Leerlingen die examens hebben gemist of ze niet hebben gehaald, kunnen van 17 juni tot en met 20 juni in de herkansing.

Woensdag wordt nog niet bekendgemaakt hoeveel leerlingen landelijk zijn geslaagd. Deze cijfers komen pas in het najaar naar buiten.

Zoekgeraakte examens

Net als vorig jaar, verliepen de examens niet zonder problemen. Zo maakten zo’n tien scholen melding van examenboekjes waarin bladzijden ontbraken. Ook moeten 38 eindexamenleerlingen Duits en biologie van de Duin en Kruidberg-mavo in Driehuis (Noord-Holland) hun examens opnieuw maken. De examens waren zoekgeraakt bij de post. Vwo-leerlingen van het Rythovius College in Eersel moeten eveneens twee eindexamens overdoen. Ze kregen dit slechte nieuws te horen nadat een postzak met examens was gestolen.

Toch ontving scholierenorganisatie Laks dit jaar minder klachten over examens dan het voorgaande jaar. In totaal kwamen er ruim 150.000 klachten binnen, tegen 177.000 een jaar eerder.