Geslaagd festivalweekend, ondanks regen en acts die niet konden komen door chaos op Schiphol

Publiek tijdens Amsterdam Open Air in het Gaasperpark. Beeld Paul Bergen/ANP

Amsterdam Open Air in het Gaasperpark, Lente Kabinet in Het Twiske, Pleinvrees en De Zon op de NDSM-werf, Nobody Is Not Loved in het Amsterdamse Bos: dit Pinksterweekend stond Amsterdam na de coronajaren weer bol van de festivals.

Festivalgangers hadden er zin in, organisatoren moesten weer even wennen aan de hectiek. Cas van Beukering van Apenkooi, organisator van onder andere Pleinvrees, kon moeilijk beseffen hoe het was om weer zo’n grote productie te organiseren. “Maar toen het om vier uur overal ramvol stond en er 15.000 man op het terrein waren, was dat allemaal weer vergeten. Het was een prachtige dag.”

Dat sentiment was aanwezig bij meerdere organisatoren. Enorme spanning van tevoren. Weten we nog wel hoe het moet? En als het eenmaal loopt de berusting. “We zijn natuurlijk twee keer gecanceld en je werkt al drie jaar aan hetzelfde festival,” zegt Jonathan Kraaijeveld van festival De Zon. “Maar uiteindelijk was het geweldig.”

Kleine tegenslagen

Op beelden op sociale media is vooral te zien dat mensen als vanouds feesten. Toch waren er ook enkele tegenslagen. De chaos op Schiphol waar reizigers al weken last van hebben, had ook zijn weerslag op het festivalweekend. Sommige acts konden niet op tijd in Nederland komen en moesten verstek laten gaan. Zo kon hoofdact Kölsch niet op Pleinvrees draaien. Van Beukering weet niet precies hoeveel artiesten om deze reden niet konden optreden, maar het gaat ‘om meer dan twee of drie’ acts. Gelukkig konden de gaten worden opgevuld door lokale dj’s op te trommelen.

Ook bij Lente Kabinet waren er reisproblemen. “We hebben voor veel artiesten nieuwe vluchten, treinen of lange taxi ritten moeten boeken. In enkele gevallen lukt het simpelweg niet om iemand nog dezelfde dag in ’t Twiske te krijgen, dan ben je genoodzaakt om te annuleren,” laat organisator Boye ‘t Lam weten. “Gelukkig is er veel collegialiteit onder de artiesten op ons programma, dus is met een beetje schuiven de line-up zo goed als intact gebleven.”

En bij Nobody Is Not Loved moest er één act afzeggen vanwege de logistieke problemen. “Bijna iedereen heeft moeten omvliegen,” zegt organisator Marnix Bal. “Via Rotterdam en andere plekken. Vanaf zes uur ’s ochtends zijn we bezig geweest om iedereen om te boeken.” Maar uiteindelijk kwam het goed. “Het was fantastisch om weer met zijn allen buiten te spelen.”

Dansen in een laag water

Zondag begon het in de namiddag flink te regenen. Bij De Zon op het NDSM-terrein leidde dat ertoe dat mensen gehuld in poncho’s stonden te dansen in een laag water. Maar ook dat mocht de pret niet drukken. Na twee jaar van festivalschaarste lieten bezoekers zich niet tegenhouden door een beetje regen. Sommigen zochten de plassen juist op.

Organisator Kraaijeveld kneep hem wel even toen hij zondag wakker werd met code geel. Maar uiteindelijk kon het festival gewoon doorgaan. “Ze gingen er echt voor. De mensen hebben gewoon door de regen heen gefeest. Op een gegeven moment maakt het ook niet meer uit dat je nat bent, want alles is nat.”

“In het Gaasperpark prijkten kleurrijke stages en vrolijke decoratie boven het weelderig groen,” vertelt Niels de Geus, festivaldirecteur van Amsterdam Open Air. “Het was bijzonder om na drie jaar eindelijk weer samen met onze bezoekers en alle aanwezige creatieve Amsterdamse partijen het leven te kunnen vieren. De hevige regen op zondag liet ons zien dat de meeste mensen koste wat het kost samen willen komen om te dansen.”

