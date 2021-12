Geschrapte advocaat Oscar Hammerstein geeft plek op lijst VVD Amsterdam op

Oscar Hammerstein Beeld ANP

In totaal lagen er drie klachten bij de Raad van Discipline tegen de 67-jarige Hammerstein. Die werden ingediend door advocaat Khalid Kasem (inmiddels presentator van De Vooravond), wijlen Peter R. de Vries en kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces.

Volgens de tuchtcommissie heeft de advocaat ‘meerdere malen een van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur, de geheimhoudingsplicht, geschonden’. Hammersteins pensioen, die zich al begin dit jaar liet uitschrijven, doet daar volgens de Raad van Discipline niet aan af. Door de sanctie kan Hammerstein niet terugkeren als advocaat als hij dat zou willen.

De klachten tegen Hammerstein volgden na een interview in juli 2020 in het Algemeen Dagblad. In dat interview stelde hij toen nog als anonieme advocaat van kroongetuige Nabil B. dat de samenwerking met B. eerder daarvoor gestopt was door Peter R. de Vries. Ook deed hij uitspraken over Kasem. Deze zou informatie door hebben gespeeld aan de organisatie van drugsbaas Ridouan Taghi.

Daarnaast zei Hammerstein dat hij van het Openbaar Ministerie (OM) had begrepen dat het OM niet blij was met de nieuwe rol van De Vries als vertrouwensman van B., omdat hij kantoorgenoot was van Kasem. De Vries en Kasem werkten samen bij advocatenkantoor Kasem en De Vries, waar ook De Vries’ zoon Royce werkt.

Geen inzicht in eigen handelen

Volgens de Raad van Discipline heeft Hammerstein met die uitspraken ‘onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van derden en heeft hij zich niet welwillend tegenover een mede-advocaat opgesteld. Tijdens de zitting van de raad heeft verweerder weinig tot geen blijk gegeven inzicht te hebben in zijn eigen handelen. Integendeel, hij heeft vooral naar anderen gewezen.’

Tijdens de zitting eind november stelde de advocaat van Kasem dat Hammerstein in het interview geen enkele reden had om over zijn cliënt te beginnen. Ook zou hij ‘een aantal beschuldigingen publiekelijk gemaakt hebben’, waardoor Peter R. de Vries zwart gemaakt werd.

De Raad v. Discipline heeft zojuist geoordeeld dat Oscar Hammerstein wordt geschrapt van het tableau. Er waren meerdere klachten ingediend, onder meer door mijn vader. Gezien de ernst van de klachten tezamen was het oordeel “dat niet met een lichtere sanctie kan worden volstaan” — Royce de Vries (@Roycedevries01) 27 december 2022

Volgens Peter Schouten, advocaat van de kroongetuige, had Hammerstein met het interview ook ‘herhaaldelijk zijn geheimhoudingsplicht geschonden’. Hierdoor werd de kroongetuige beschadigd. Ook werd Hammerstein verweten dat hij een veelbesproken iPhone van de kroongetuige - via de deken - aan het OM had bezorgd. Schouten stelde dat hij deze ook aan de hem opvolgende advocaat had kunnen geven. Aan het eind van de zitting zei B. dat de breuk met Hammerstein te maken had met meerdere incidenten. Hij noemde Hammerstein een ‘ongeleid projectiel’.

In februari van dit jaar onthulde Hammerstein in Het Parool dat hij de anonieme advocaat van de kroongetuige was en de uitspraken in het AD had gedaan. De procedures die er tegen hem in gang waren gezet bij de deken, leidden ertoe dat hij uit de anonimiteit trad. “Mijn naam zal vallen. Dan kies ik liever mijn moment. Of ik bang ben nu mijn naam algemeen bekend wordt? Nee hoor. Taghi en alle anderen weten allang dat ik die advocaat was. Als iemand me had willen uitschakelen, had dat allang en breed gekund of kan het nog,” zei hij toen.

Hammerstein laat in een schriftelijke reactie weten ‘dat hij zich geenszins kan verenigen met de beslissing van de Raad van Discipline tot zijn schrapping van het tableau’. Hij gaat dan ook in beroep. Hammerstein ontkent in strijd met zijn geheimhoudingsplicht te hebben gehandeld.

Ook kan hij zich ‘niet verenigen’ met de vaststelling van de Raad dat niet duidelijk is of B. hem bedreigd zou hebben, nadat hij ‘geweigerd had diens iPhone in de gevangenis terug te bezorgen’ en met de vaststelling dat De Vries ‘als verklaring voor de breuk met de kroongetuige zou hebben opgegeven dat hij seksueel grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond’. Hammerstein deed van dat laatste zelfs aangifte van laster tegen De Vries, nadat deze de beschuldigingen had geuit in de talkshow Beau. Daarin zei De Vries dat Hammerstein ‘erotisch getinte opmerkingen’ naar B. zou hebben gemaakt en dat dit tot de breuk tussen de advocaat en B. zou hebben geleid.

Hammerstein hoopte na zijn aangekondigde pensioen als advocaat volgend jaar namens de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad te komen. Hij werd door de partij op plek zes gezet op de kieslijst. De voormalig advocaat liet al geregeld van zich horen als het gaat om afval en vuilnis op straat. Zowel via de lokale pers als op sociale media klaagt hij veelvuldig over de smerige staat van de grachtengordel en de in zijn ogen lakse houding als het gaat om reiniging. Vanwege zijn schrapping van het tableau geeft Hammerstein zijn plek voor de VVD nu op. ‘Amsterdam is te belangrijk voor mij om het risico te lopen dat toekomstige discussies niet over de stad, maar over mij gaan,’ schrijft hij.

VVD-lijsttrekker Claire Martens zegt het besluit van Hammerstein te begrijpen. “De VVD deelt de mening van de heer Hammerstein dat het in de Amsterdamse raad niet over deze kwestie moet gaan, maar over wat het beste is voor de stad. Daarom respecteer ik zijn besluit.” Volgens de VVD werd Hammerstein bij zijn sollicitatie als raadslid ‘beoordeeld op de ideeën van de stad’. “Dat is wat destijds geteld heeft.”