Geschorst Volt-Kamerlid niet op de hoogte van klachten tegen haar, onderzoek liep al langer

Nilufer Gundogan (Volt) tijdens een schorsing van het debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

Dat blijkt uit een verklaring die Volt op de website heeft geplaatst. De partij schorste Gündogan gisteravond. Dat gebeurde omdat ‘er sprake is van een machtsverhouding en melders zich hierbij onveilig voelen’. Ook zegt Volt ‘signalen’ te hebben ontvangen dat ‘anderen niet met het onderzoek durven mee te werken zolang die machtsverhouding er is’.

Wat er gemeld is, blijkt onduidelijk. Wel zegt Volt dat de klachten ‘wijzen op grensoverschrijdend gedrag’ en ‘voldoende aanleiding’ geven ‘om het onderzoek uit te breiden’. Een woordvoerder bevestigt dat er ‘sinds enkele weken’ een onderzoek naar Gündogan loopt, dat nu wordt uitgebreid. De partij heeft daarvoor een extern integriteitsbureau in de arm genomen.

Wederhoor

Gündogan zelf tast nog in het duister over wie wat over haar heeft gemeld. Volgens Volt omdat zij ‘onderdeel van het onderzoek’ is. “Het bureau spreekt eerst met degenen die meldingen doen en naar voren stappen met de klachten. Daarna vindt wederhoor met Nilüfer Gündogan plaats.”

De nummer 2 van Volt is gisteren door partijleider Laurens Dassen op de hoogte gesteld van de schorsing en het onderzoek, zonder dat ze details heeft gehoord. Zelf heeft zij nog niet gereageerd.

Volgens Volt kan de partij nu niet meer zeggen omdat ‘de belangen van melders van grensoverschrijdend gedrag zwaarder’ wegen dan de openheid die de partij zegt voor te staan. Wel stelt de verklaring dat de meldingen betrekking hebben op de werksituatie en niet op de privésfeer.

De woordvoerder van de Volt-fractie laat weten dat het inschakelen van een extern bureau ‘de plicht’ met zich meebrengt om niets over de aard van de klachten vrij te geven ‘tot alle betrokkenen aan het woord zijn geweest’. Ook zegt hij dat de fractie ‘zowel de melders als degene waarover de meldingen komen’ te willen beschermen. “Tegelijkertijd hebben we een verantwoordelijkheid als partij om, zodra de meldingen serieus genoeg zijn, ook in te grijpen en te zorgen voor een veilige werkomgeving.”