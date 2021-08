Gert-Jan Segers pleit voor minderheidskabinet: ‘De huidige situatie is gênant’

Gert-Jan Segers (ChristenUnie): ‘De kloof tussen partijen is alleen maar groter geworden.’ Beeld ANP

Segers noemt de vorming van een minderheidskabinet – met VVD, D66 en mogelijk CDA – ‘een heel goede optie’. “Je ziet van weerszijden dat de vorming van een meerderheidskabinet heel lastig is,” zegt Segers. Nadat hij dit gistermorgen eerst tegen informateur Mariëtte Hamer had gezegd, vroeg zij hem dit gisteravond ook nog een keer rechtstreeks te zeggen tegen Rutte en Kaag. Die reageerden niet meteen op de suggestie.

Dik vijf maanden na de verkiezingen zit de vorming van een nieuw kabinet nog steeds muurvast. Van de negentien partijen in de Tweede Kamer (sinds het afsplitsen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt) zijn er nog maar zes partijen over die samen een meerderheid zouden kunnen vormen. De rest is al afgevallen om verschillende redenen. Maar D66 wil niet opnieuw met de ChristenUnie in een kabinet en VVD en CDA willen niet met zowel PvdA als GroenLinks samenwerken.

Laatste optie

Dinsdag hebben die twee linkse partijen in een gesprek met Hamer nogmaals te horen gekregen dat VVD en CDA voet bij stuk houden. D66 lijkt echter evenmin van plan toe te geven. Zo duurt de patstelling voort. “De situatie is ­gênant,” zegt Segers. “We zijn deze formatie allemaal begonnen met te zeggen dat de opdracht heel groot is. Maar we lopen alleen rondjes en bezigen cryptische teksten. We komen niet tot het oplossen van problemen en dat is echt ­gênant.”

Nu er geen meerderheidscoalitie te vormen is, ziet Segers een minderheidskabinet als laatste optie. “Ik denk ook dat het werkbaar is. Het zou ook heel goed zijn voor de verhoudingen met de Tweede Kamer. Dan krijg je dat het kabinet ­iedere keer op de inhoud een meerderheid moet zoeken.”

Ergernis

Ondertussen neemt de ergernis bij alle partijen flink toe over de voortslepende impasse. PvdA-leider Ploumen en GroenLinksvoorman Klaver waren er gisteren het helderst over: de problemen in het land zijn te groot om nog langer te treuzelen met de kabinetsvorming. “We wachten al vijf maanden op een nieuwe regering,” zei Klaver.

Vooral CDA-leider Wopke Hoekstra wordt door andere partijen verweten dat hij ‘al maanden alleen maar overal nee op zegt’. Om de ­formatie vlot te trekken, werd voor de zomer ­besloten dat VVD en D66 samen een aanzet zouden schrijven voor een nieuw regeerakkoord. Andere partijen konden dan op basis van de ­inhoud beslissen of ze daarover door wilden praten. CDA, PvdA en GroenLinks wilden dat wel. De ChristenUnie had de meeste reserves. In het stuk van VVD en CDA staat volgens betrokkenen onder andere dat de onderwijsvrijheid moet worden aangepast en dat de wet voor embryoselectie en abortus anders moet. Segers noemde het formatiestuk daarom ‘te liberaal’.

Bij PvdA en GroenLinks is ergernis, omdat zij wel bereid waren te praten over de inhoud maar er toch een blokkade is opgeworpen door VVD en CDA. “We hadden toch afgesproken dat we op basis van de inhoud zouden proberen eruit te komen?” sneert een vooraanstaande politicus uit het linker blok.

Gedoogakkoord

Het idee van een minderheidskabinet is niet nieuw. De afgelopen jaren hebben opeen­volgende kabinetten vrijwel voortdurend met wisselende meerderheden moeten werken, ­omdat er geen automatische meerderheid in de Eerste of Tweede Kamer was. Het laatste echte minderheidskabinet was Rutte I. Dat had ­echter een gedoogakkoord met de PVV dat ­beloofde het kabinet bij belangrijke zaken aan een meerderheid te helpen. Die constructie viel na twee jaar uiteen na onenigheid over nieuwe bezuinigingen.