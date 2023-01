Gert-Jan Segers bij afscheid aan gepolariseerde Tweede Kamer: ‘Hou de gemoedelijkheid van een dorp’

Gert-Jan Segers krijgt een koninklijke onderscheiding opgespeld door Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens zijn afscheid. Beeld ANP

Dat schreef Segers in zijn afscheidsbrief, die dinsdag bij zijn afscheid van het parlement door Kamervoorzitter Vera Bergkamp werd voorgelezen. Segers noemde de Tweede Kamer een ‘wonderlijke werkplek’, waar hij de moeilijkste en mooiste momenten van zijn werkend leven beleefde. “Ik heb hier politieke en persoonlijke vriendschappen gesloten die mijn leven ontzettend hebben verrijkt.”

Toch gaat hij niet alles aan het werk als Kamerlid missen, stelde hij. Zo hekelde hij de ‘hyperactieve politiek die Kamerleden tot over de rand van overspannenheid duwt’. De afgelopen jaren zijn meerdere Kamerleden vertrokken vanwege een burn-out of hoge werkdruk. Zo zijn recent CDA-Kamerlid Harry van der Molen en VVD-Kamerlid Ockje Tellegen vertrokken. Partij voor de Dieren-fractieleider Esther Ouwehand is met ziekteverlof door een burn-out.

Flitscarrière

Segers maakte 13 januari bekend op te stappen als fractieleider van de ChristenUnie en de politiek te verlaten. Hij is tien jaar Kamerlid geweest, waarvan zeven jaar fractievoorzitter. Al bij zijn afscheid werd bekend dat Kamerlid Mirjam Bikker hem opvolgt. Zij nam vorige week al het stokje over als fractieleider.

Kamervoorzitter Bergkamp, die Segers een koninklijke onderscheiding opspeldde, zei dat de ChristenUnie-voorman de Kamer had verrast met de aankondiging van zijn vertrek. “Zeker als partijleider het juiste moment kiezen is best lastig.” Bergkamp roemde zijn flitscarrière. Na drie jaar Kamerlidmaatschap volgde hij in 2015 Arie Slob op als leider van de ChristenUnie.

Als kleine partij (vijf zetels) is de ChristenUnie sinds 2017 de kleinste coalitiepartner. Volgens Bergkamp heeft de achterban van de partij het ‘gewaardeerd en gerespecteerd’ dat Segers koos voor de ‘voor- in plaats van achterhoede’.