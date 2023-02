Gerechtshof verbiedt marechaussee etnisch te profileren bij grenscontroles

De Marechaussee mag huidskleur niet laten meewegen bij grenscontroles, oordeelt het gerechtshof. Beeld Rob Engelaar/ANP

In 2021 bepaalde de rechtbank nog dat marechaussees bij grenscontroles huidskleur wél mogen meewegen bij de beslissing om iemand uit de rij te halen en te controleren.

De marechaussee controleert onder meer op vliegvelden en in treinen of mensen het recht hebben in Nederland te zijn. Enkele burgers en maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en antidiscriminatiebureau Radar, hadden een zaak aangespannen tegen de marechaussee. De klagers zeggen dat mensen met een donkere huidskleur eerder uit de rij worden gepikt dan anderen. Dit is volgens de eisers discriminatie en daarom vroegen ze de rechter om een verbod.

Historische uitspraak

Eisers en medestanders reageerden geëmotioneerd op de uitspraak. Een man kwam naar voren en zei tegen de rechters: “U hebt geschiedenis geschreven.” Anderen zaten met hun handen voor de mond en met tranen in hun ogen te luisteren. Advocaat Jelle Klaas, die de eisers bijstond, zei na de uitspraak: “We zijn ontzettend blij, dit is een historische doorbraak. Dit gaat bijdragen aan het stoppen van discriminerende grenscontroles. Dit is een belangrijk signaal. Etniciteit als onderdeel van een risicoprofiel kon niet en nu kan het niet meer. We gaan ervan uit dat de marechaussee de werkwijze direct gaat aanpassen.”

De marechaussee gaat de uitspraak bestuderen, laat een woordvoerder weten. “En we gaan kijken welke consequenties dit heeft voor ons werk, nu in en de toekomst.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: