Gerechtshof: koeriers Deliveroo geen flexwerkers

De maaltijdbezorger had aanvankelijk zijn koeriers in dienst maar besloot in 2019 hun contract om te zetten naar een flexcontract. Volgens de Britse gigant waren de koeriers tevreden met het feit dat ze zelfstandig ondernemer werden, zodat ze hun eigen tijden konden bepalen.

Maar dat betekende ook dat ze zelf verantwoordelijk werden voor sociale lasten en verzekeringen en bij ziekte geen loon kregen doorbetaald. FNV stapte daarop in 2019 naar de rechter die de bond gelijk gaf. Deliveroo ging in beroep, maar ving vandaag bot.

Ten onrechte gedwongen

De rechter oordeelt nu dat in het geval van twee koeriers de gedwongen overgang ten onrechte is geweest. De manier waarop Deliveroo de ‘zelfstandigen’ betaalt en aanstuurt wijst volgens het hof op een vaste arbeidsrelatie.

FNV gaat achterstallig loon terugeisen. “Maaltijdbezorgers kunnen zich bij ons melden,” zegt bestuurder Zakaria Boufangacha. “Met een arbeidsovereenkomst hebben ze recht op het cao-loon, doorbetaling bij ziekte en wordt ook de tijd dat ze bij een restaurant moeten wachten afgerekend.”

In cassatie

“We zijn teleurgesteld in het oordeel,” zegt een woordvoerder van Deliveroo Nederland. Het bedrijf gaat in cassatie bij de Hoge Raad. “Wij zijn het ook oneens met de bevindingen van de rechter. Deliveroo biedt koeriers het flexibele, zelfstandige werk. In verschillende rechterlijke uitspraken in Nederland en andere Europese landen is eerder geoordeeld dat Deliveroo wel degelijk zelfstandig werk biedt.”

“We zijn verder bijzonder teleurgesteld in het feit dat het gratis verzekeringsplan dat we hebben aangeboden aan onze koeriers door de rechter wordt gezien als indicatie voor een arbeidsovereenkomst. Zo’n ouderwets compromis tussen flexibiliteit en bescherming behoort niet te bestaan.”

Volgens Deliveroo worden ‘riders’ met de uitspraak vrijheid en flexibiliteit ontzegd, omdat hen verplicht wordt op basis van een arbeidsovereenkomst te werken. “Daarom blijven wij opkomen voor hun recht om als zelfstandige voor ons te kunnen werken.”