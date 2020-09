Gepensioneerden werken vaker door, maar dat is niet altijd een vrije keuze

Beeld Hollandse Hoogte/ANP XTRA

Vorig jaar hadden 215.000 AOW’ers een betaalde baan, tegenover 140.000 in 2009. De stijging komt deels door de vergrijzing. Er komen steeds meer ouderen, dus ook het aantal werkende ouderen stijgt. Maar een deel van de stijging komt omdat meer mensen na hun pensionering doorwerken, blijkt uit onderzoek in opdracht van ouderenorganisatie KBO Pcob, Koepel Gepensioneerden, Noom en FASv.

Dat meer mensen langer doorwerken heeft diverse oorzaken, zegt Manon Vanderkaa, directeur bij KBO. “Veel ouderen zijn nog fit en willen graag doorwerken na hun pensionering. Dat zie je vooral bij mensen met een kantoorbaan.” Geld is dan lang niet altijd de belangrijkste reden, veel mensen hebben al een goed aanvullend pensioen.

Uit het onderzoek blijkt dat in 2017 60 procent van de gepensioneerden een aanvullend pensioen had van minimaal duizend euro per maand. Voor die groep is doorwerken vooral een vrijwillige keuze.

Zo’n 6 procent van de gepensioneerden had een aanvullend pensioen van slechts 250 euro per maand. Deze groep gepensioneerden heeft bovendien vaker schulden. “Dan gaat het vooral om hypotheeklasten,” zegt Vanderkaa. Van de pensionado’s met een negatief vermogen - zo’n 77.000 mensen, aldus de onderzoekers - werkt relatief veel mensen door, omdat ze anders de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Of omdat het leven zonder die extra euro’s wel erg karig wordt.

Situatie verslechterd

Omdat de aanvullende pensioenen al jaren niet meer zijn verhoogd, is de financiële situatie voor alle gepensioneerden de afgelopen jaren verslechterd. Dat heeft voor een daling van de koopkracht gezorgd van 5 procent tussen 2008 en 2018. Terwijl de koopkracht voor de hele bevolking met 6 procent steeg in diezelfde periode.

“De kosten voor veel ouderen zijn juist gestegen,” zegt Vanderkaa. “Vooral de zorgkosten en bijvoorbeeld de huren. Ook de btw-verhoging tast de koopkracht van ouderen aan.” Het gevolg is dat mensen moeilijker rond komen van hun AOW en aanvullend pensioen.

Vaker noodzaak

Dat betekent dat doorwerken vaker noodzaak is. “Daar willen we aandacht voor vragen aan de politiek. Veel mensen met een laag inkomen kunnen niet doorwerken, omdat ze fysiek al versleten zijn als ze met pensioen gaan. En degenen die wel kunnen hebben vaak laagbetaald werk, bijvoorbeeld als pakketbezorger.”

Een deel van de mensen zal echt in armoede vervallen als ze geen aanvullende inkomsten meer hebben. “Maar we moeten de situatie niet te zwart-wit maken,” aldus Vanderkaa. “Voor de meeste doorwerkers is het extra geld bedoeld om ‘leuke dingen’ te kunnen blijven doen. Ze hadden zich hun pensionering heel anders voorgesteld. Het leven is wel heel schraal geworden met alleen een pensioentje. Daarom werken ze nog even door.”