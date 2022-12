Gemengde reacties op excuses slavernijverleden: ‘Pijnlijk en koloniaal’

Armand Zunder, Nationale Reparatie Commissie Suriname, kijkt naar de toespraak van minister-president Mark Rutte in het Nationaal Archief in Den Haag. Beeld BART MAAT / ANP

Aruba aanvaardt de excuses die premier Mark Rutte heeft uitgesproken voor het Nederlandse slavernijverleden. “Elk welgemeend excuus is altijd welkom,” zei premier Evelyn Wever-Croes. Ze is Nederland ‘erkentelijk voor de eerste stap’, maar herhaalde wat Rutte ook zei: “Vandaag mag geen punt zijn, maar een komma.”

Wever-Croes noemde de excuses ‘een keerpunt in de geschiedenis binnen het koninkrijk’. “We hebben nu de kans om op collectieve wijze en als gelijkwaardige landen aan een betere toekomst te werken.”

Voor premier Gilmar ‘Pik’ Pisas van Curaçao betekent dit een een nieuwe fase in de relatie tussen Nederland en Curaçao. Hij geeft nog geen inhoudelijke reactie, omdat hij wil dat het parlement eerst reageert, voordat de regering een standpunt inneemt.

Premier Silveria Jacobs van Sint Maarten vindt dat er pas sprake kan zijn van excuses met inhoud als goed onderzocht is hoe kolonialisme kon gebeuren, wie daar allemaal door zijn getroffen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Jacobs had al laten weten dat ze de excuses niet zou accepteren. Ze wees excuses op termijn maandag niet af, maar verbond daar wel de nodige voorwaarden aan.

‘Pijnlijk’

De organisaties die een kort geding hadden aangespannen om de datum van de excuses voor het slavernijverleden te verplaatsen, noemen het pijnlijk dat deze maandag alsnog zijn uitgesproken. “Ik vind het vervelend om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat deze excuses er doorheen zijn gedrukt,” laat vertegenwoordiger Hannah Belliot weten. “Je ervaart in psychische zin dat Mark Rutte de baas is en wil zijn. Hij bepaalt voor de nazaten van het slavernijverleden wanneer de excuses zullen zijn. Dat is pijnlijk, koloniaal en achterhaald.”

Zes Surinaamse organisaties stapten vorige week naar de rechter om de nationale excuses uit te stellen naar 1 juli 2023, bij de herdenking en viering van het einde van 150 jaar slavernij. De rechter wees dat verzoek af. “Het zou zo mooi zijn geweest als op die datum in samenspraak en met de koning de excuses waren uitgesproken,” aldus advocaat van de organisaties Joancy Breeveld. “Het kon op een andere manier, maar er is niet geluisterd naar degenen waar het om gaat. Dit is niet hoe het had moeten gaan.”

Gemengde reacties

De excuses oogsten gemengde reacties. Voorzitter Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname blijft ook na de slavernijtoespraak van premier Mark Rutte uitermate kritisch over de excuses die zijn aangeboden. Hij wil dat er ook over herstelbetalingen wordt gesproken.

Dagmar Oudshoorn, voorzitter van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, sprak van een dubbel gevoel na de excuses die door premier Rutte namens de regering zijn aangeboden voor het slavernijverleden. “Dit is een heel groot historisch moment, maar door het pad dat afgelopen tijd gelopen is, is de glans van het moment wel verdwenen.”

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCRD), is geëmotioneerd over de toespraak van premier Mark Rutte over het slavernijverleden. Baldewsingh is enorm blij met de excuses die Rutte heeft gemaakt voor de rol van de Staat hierin. Dat gebaar helpt in de strijd tegen racisme, verwacht hij. De antiracismecoördinator zou het wel ‘erg wenselijk vinden dat de excuses in de wet verankerd worden’.

‘Mooi moment’

Burgemeester Femke Halsema noemt de excuses van premier Mark Rutte over het slavernijverleden een ‘mooi moment’. “Ik vond dat hij terecht de tijd nam om heel veel uitleg te geven over hoe misdadig het systeem is geweest,” aldus Halsema, die als burgemeester aanwezig was bij de speech namens de vier grootste steden.

“Hij heeft heel goed aangevoeld dat dit het begin is van nieuwe verhoudingen. Dat het een komma is en niet een punt die wordt gezet. Ik hoop dat we volgend jaar op 1 juli een prachtige herdenking zullen hebben, ook in aanwezigheid van de koning,” aldus Halsema. Het slavernijverleden wordt op 1 juli herdacht bij het nationale slavernijmonument in het Oosterpark. Na de herdenking vindt altijd het festival Keti Koti plaats, om de afschaffing van de slavernij te vieren.

Halsema bood vorig jaar al excuses aan voor de rol die Amsterdam heeft gespeeld in het slavernijverleden. Ook komt er een nationaal slavernijmuseum in de stad.

