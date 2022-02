Gemeenteraad geschokt: tóch buitenlands hout in de biomassacentrale van AEB

De loods van AEB waar de biomassa wordt gestort. Beeld EVA PLEVIER

AEB had de gemeente bij het besluit voor de bouw van de biomassacentrale in 2018 beloofd dat daar alleen ‘snoeihout’ zou worden verbrand van hooguit 150 kilometer buiten Amsterdam. Dat was voor de stad, toen nog voor honderd procent eigenaar van AEB, een grote geruststelling. Over biomassa uit bossen in de Baltische staten en het zuiden van de VS wordt al jaren gewaarschuwd dat het ontbossing veroorzaakt.

In de gemeenteraad wordt daarom geschokt gereageerd dat er toch hout van verder weg in de biomassacentrale is gegaan. Het gaat om hout uit Spanje, hebben de wethouders Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) en Victor Everhardt (Deelnemingen) de gemeenteraad donderdagmorgen gemeld. Op hun beurt kregen de wethouders dat gisteren per brief te horen van AEB.

AEB biedt in de brief zijn verontschuldigingen aan voor het niet nakomen van de beloften. Uit Spanje is 3200 ton biomassa geleverd, waarvan inmiddels 500 ton is verbrand. AEB onderstreept dat het gaat om een relatief kleine hoeveelheid. Over het totaal van deze winter zal zo’n 10 procent van de biomassa uit het buitenland komen.

Geen uitweg

AEB kwam toch bij buitenlandse biomassa uit omdat de leverancier eind vorig jaar geen andere uitweg zag. Door de snelle stijging van de gasprijzen is er een grotere vraag naar biomassa. Door corona en de stikstofcrisis zijn bosbouw- en woningbouwplannen stilgevallen, waardoor er in Nederland ook minder biomassa voorhanden is.

Gevolg was dat AEB overgeleverd was aan biomassa van een slechte kwaliteit, terwijl de biomassacentrale vorig jaar toch al meer ammoniak uitstootte dan is toegestaan volgens de vergunning. AEB hoopt daar de komende maanden iets aan te doen door de afstemming van de centrale te verbeteren met de Spaanse, kwalitatief goede biomassa.

Ontstemd

Het stadsbestuur heeft ‘ontstemd’ gereageerd op het besluit van AEB om tegen de afspraken in biomassa uit het buitenland te halen en dringt aan op een ‘heroverweging’. Vanuit de gemeenteraad wordt uiterst kritisch gereageerd. “Dit is waar ik al vier jaar voor gewaarschuwd heb,” zegt Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. Hij is kwaad dat de gemeenteraad dit pas in februari moet horen, na de verkoop van AEB. “We hebben altijd al geroepen dat er te weinig snoeihout is.”

Vanwege het gevaar van ontbossing dringt de Partij voor de Dieren er al jaren op aan dat de biomassacentrale wordt gesloten. Nu AEB wordt verkocht, ligt die beslissing niet meer bij de gemeente, maar bij de nieuwe, Chinese eigenaar. Van Lammeren had al argwaan over de beloften van AEB en vroeg vergeefs om de leverancierscontracten te mogen inzien. De partij heeft een spoeddebat aangevraagd.