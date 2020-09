Gemeenten willen snel hulp voor gedupeerden toeslagenaffaire

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën in gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Gemeenten willen gedupeerden financieel helpen als zij in de problemen zijn gekomen door de affaire. Maar de Belastingdienst moet die kosten dan wel vergoeden, vindt de VNG. En daar zit het probleem.

De fiscus moet gemeenten helpen om in contact te komen met slachtoffers, aldus wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht. Hij vindt dat de Belastingdienst zijn volledige verantwoordelijkheid moet nemen. “Dat betekent dan ook dat de extra kosten die gemeenten maken voor rekening moeten komen van de Belastingdienst.”

Volgens RTL Nieuws en Trouw, die de affaire onthulden, heeft het ministerie van Financiën een eerdere toezegging aan de gemeenten om de extra kosten te vergoeden ingetrokken. Donderdag is er weer overleg over de kwestie.

Duizenden ouders werden de afgelopen jaren de dupe van een uit de hand gelopen jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag. Zij moesten ten onrechte enorme bedragen terugbetalen, zonder dat zij een eerlijke kans hadden op beroep. Daardoor raakten velen in grote financiële problemen.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) probeert de hulp aan de gedupeerden die in grote financiële nood verkeren te versnellen, liet ze in augustus weten. De schadeloosstelling duurt langer dan verwacht omdat de dossiers in veel zaken ingewikkelder zijn dan verwacht.