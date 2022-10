Gemeenten trekken opnieuw aan bel: ‘Uitkering energietoeslag aan studenten niet uitvoerbaar’

Studenten bij de Universiteit van Amsterdam. Beeld Daphne Lucker

Studenten waren aanvankelijk uitgesloten van de energietoeslag, maar in augustus bepaalde een rechter dat dit niet zomaar mag. Het rijk wil nu dat gemeenten via de individuele bijzondere bijstand (IBB) een energietoeslag van 1300 euro uitkeren aan studenten.

Al op 31 augustus lieten de veertien gemeenten het rijk weten dat zij de IBB geen geschikt instrument vinden, omdat het toekennen hiervan veel maatwerk vergt en het een veel grotere groep betreft dan waar de regeling voor is ingericht. Zij zien meer heil in een landelijke uitvoering van de energietoeslag, bijvoorbeeld door DUO − waar de adresgegevens en rekeningnummers van studenten bekend zijn.

Kwetsbaren in de kou

‘Het kost te veel tijd, mankracht, en geld,’ schrijven de wethouders woensdag opnieuw in een brandbrief aan de minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) waarin ze ‘met klem’ om een andere landelijke oplossing vragen.

De gemeenten verwachten dat veel studenten een aanvraag zullen doen, maar dat een flink deel niet aan de voorwaarden blijkt te voldoen. De afhandeling, klachtenprocedures en bezwaren zullen veel tijd kosten. Hierdoor is er minder capaciteit beschikbaar voor anderen die afhankelijk zijn van de IBB. ‘Op deze manier laten we onze kwetsbare inwoners in de kou staan,’ aldus de wethouders.

