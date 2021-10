Gemeenten steken deel extra geld voor jeugdzorg in andere taken

Demissionair Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ChristenUnie) Beeld ANP

Het geld wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten die de afgelopen jaren juist ontstonden door hoge kosten van de jeugdzorg.

Het werd met Prinsjesdag nogmaals benadrukt: er komt 1,3 miljard euro extra ‘voor de jeugdzorg’, zei koning Willem-Alexander. Maar van de gemeenten die de NOS-vragenlijst invulden, zegt een derde het geld daar maar gedeeltelijk aan besteden. Zo’n 3 procent zegt het helemaal niet in de jeugdzorg te stoppen.

Dat kan, want het geld is niet geoormerkt door het kabinet. Demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid zegt in een reactie dat het mogelijk is om het extra budget ook aan andere maatschappelijke doelen te besteden, ‘zeker omdat gemeenten jarenlang meer aan de jeugdhulp hebben uitgegeven’.

Structurele middelen nodig

De gemeente Venlo zegt tegen de omroep dat het begrip ‘extra geld’ onjuist is, omdat het gaat om een incidentele compensatie. Bijna alle gemeenten wijzen erop dat er structurelere middelen nodig zijn om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. In veel gemeenten moeten kwetsbare kinderen en hun families vaker en langer wachten voordat zij de juiste hulp krijgen.