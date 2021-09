Gemeenten IJmond keren zich tegen Tata Steel vlak voor Kamerdebat

Wijk aan Zee met Tata Steel op de achtergrond. Beeld Getty Images

De wethouders van Beverwijk, Heemskerk en Velsen accepteren het niet langer dat Tata Steel de gezondheid van bewoners in de IJmond bedreigt, laten ze donderdag weten in een gezamenlijke verklaring tegen de Volkskrant. Niet eerder spraken ze zo expliciet over de overlast van de staalproducent.

Volgens de wethouders was er decennialang een ‘stilzwijgend contract’ tussen Tata Steel en de gemeenten, maar zijn de tijden nu aan het veranderen. “Iedereen profiteerde van de Hoogovens, als belangrijke werkgever en als aanjager van de economie in de regio,” zegt Brigitte van den Berg, D66-wethouder van Beverwijk. “De overlast en mogelijke gezondheidsrisico’s werden daarbij voor lief genomen.”

Een RIVM-rapport legde vorige week een bom onder de al lang sluimerende onvrede bij groepen bewoners rondom Tata Steel. Daaruit bleek dat de concentratie schadelijke Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, afgekort PAK’s, en zware metalen zoals lood, in het stof in dorpen rond Tata Steel veel hoger is dan in 2019. Voor de gemeenten is het bewijs dat het roer om moet. “Onze zorgen over de vervuiling zijn nu feiten gebleken,” aldus GroenLinkswethouder Sebastian Dinjens van Velsen.

Kamerdebat

De Tweede Kamer vergadert donderdagochtend in commissieverband over de toekomst van de hoogovens, waar ruim tienduizend mensen werken. In het debat met demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) en de staatssecretarissen Steven van Weyenberg (Milieu) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Klimaat) moet duidelijk worden welke zaken de Kamer en kabinet het belangrijkst vinden: het economisch belang van Tata Steel voor Nederland, milieu of volksgezondheid.

Het RIVM-rapport onderstreept volgens nagenoeg alle partijen in de Kamer de noodzaak tot verduurzaming van de staalfabriek. Tata Steel is ook een belangrijke uitstoter van broeikasgassen en stikstofverbindingen die de natuur schaden. Eerder dit jaar maakte het bedrijf al afspraken met de rijksoverheid over maatregelen om die uitstoot terug te dringen, maar die gaan veel partijen in nog lang niet ver genoeg. Aan de andere kant is het bedrijf met vele duizenden banen nog altijd een belangrijke werkgever in de regio.

Moederbedrijf Tata Steel uit India wil de tak in IJmuiden verkopen. Het is voor het demissionaire kabinet belangrijk dat de nieuwe eigenaar investeert en groene ambities heeft.