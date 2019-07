Gemeenten handhaven verbod magneetvissen niet

Magneetvissers in Kattenburg. Beeld Renate Beense

De gemeente Amersfoort kwam, nadat in korte tijd twee keer een granaat werd opgevist, begin juli met een verbod op magneetvissen. In Haarlem, waar al sinds 2013 een verbod geldt, is nog nooit een boete uitgedeeld. Ook in de gemeenten Groningen, Delft, Arnhem en Nijmegen is dat nog niet gebeurd.

De gemeenten zien de magneetvissers als een probleem omdat ze regelmatig vuurwapens of explosieven uit het water halen. Meestal gaat dit om bommen of granaten uit de Tweede Wereldoorlog die ongeveer 75 jaar geleden in het water terecht zijn gekomen.

Handen vol

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de laatste tijd de handen vol aan vondsten van magneetvissers. In totaal is de EOD dit jaar al 98 keer opgetrommeld om een explosief onschadelijk te maken.

De EOD moet ook regelmatig uitrukken naar Amsterdam, waar magneetvissen steeds populairder wordt door de verboden in andere steden. Twee weken geleden nog was het raak in het water bij de Oude Doelenstraat in het centrum, waar een oude Duitse 8.8 granaat werd opgeduikeld.

Ondanks het toenemende aantal opgeviste granaten in de stad, wil het Amsterdamse college geen verbod op magneetvissen invoeren. “Het is hier nog niet op de agenda voorbijgekomen,” zei een woordvoerder van burgemeester Halsema daar eerder over tegen Het Parool. “Het speelt hier niet.”