Gemeente wil openbare gebouwen mogelijk openen tijdens Koningsdag voor toiletten

Amsterdam, Nederland, 27/04/22 | Drie jaar na de laatste echte Koningsdag is het op veel plekken in de stad weer ouderwets druk. Foto: Joris van Gennip Beeld Joris van Gennip

Dat laten wethouders Melanie van der Horst (Openbare Ruimte) en Touria Meliani (Evenementen) weten aan de raad, nadat D66 en VVD vragen hadden gesteld.

Aanleiding is het grote aantal klachten van wildplassers tijdens de afgelopen editie van Koningsdag. De gemeente plaatste in de stadsdelen Centrum en Zuid 275 openbare toiletvoorzieningen, maar dat bleek niet voldoende om het wildplassen tegen te gaan. Extra toiletten plaatsen is in de Jordaan lastig, omdat de ruimte daarvoor beperkt is, zeggen Van der Horst en Meliani.

Zij overwegen daarom om het gemeentelijk vastgoed open te stellen tijdens de feestdag voor mensen in hoge nood. Het gaat enkel om de gebouwen die op loopafstand zijn van de drukste straten in de Jordaan. Het is nog niet duidelijk wanneer er over de kwestie wordt besloten.