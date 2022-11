Gemeente vraagt privéfoto’s van woning om WOZ-waarde te bepalen

Gemeente Amsterdam vraagt woningeigenaren om foto’s van hun keuken, toilet en andere privévertrekken, voor de bepaling van de WOZ-waarde van hun huis. Bewoners ontvangen een brief met daarin een QR-code die leidt naar een app waar zij de foto’s kunnen uploaden.

De Telegraaf heeft zo’n brief in handen en berichtte woensdag over deze praktijken, die niet onomstreden zijn. Precies hetzelfde systeem werd in Enschede vorige week nog afgeschoten door de gemeenteraad, vanwege de inbreuk op privacy. Later werden ook Kamervragen gesteld, en de Autoriteit Persoonsgegevens volgt de zaak nauwlettend, zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf: ‘De gemeente gaat hiermee achter de voordeur van haar inwoners kijken. Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen.’

Raadsvragen

Ook Amsterdamse raadsleden delen hun bedenkingen met de krant. VVD-raadslid Myron von Gerhardt spreekt van een ‘enorme inbreuk op je privacy’ en ‘onnodige gevaren bij een mogelijke lek’. CDA-raadslid Diederik Boomsma laat de krant weten dat hij raadsvragen zal stellen aan wethouder Hester van Buren (Financiën).

De gemeente laat in een reactie aan de krant weten dat de foto-app een ‘snelle en makkelijke manier’ biedt om informatie aan te leveren en dat er ook alternatieven worden geboden. Maar volgens de krant wordt dit in de brief aan woningeigenaren onvoldoende duidelijk gemaakt.

