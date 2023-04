Gemeente tijdens ramadan coulanter bij foutgeparkeerde auto’s

Volgens een buurtbewoner zien handhavers tijdens de ramadan meer door de vingers. Beeld Koen van Weel/ANP

Rondom moskeeën in Nieuw-West is het tijdens de ramadan een stuk drukker dan tijdens andere perioden in het jaar. Voor de gemeente Amsterdam is dat reden om coulanter te kijken naar bezoekers die met de auto komen, blijkt uit een mail die een ambtenaar stuurde naar buurtbewoners die klachten hadden.

Die aanpak levert onvrede op bij omwonenden. Hélène de Bruine, die de mail kreeg, woont tussen twee moskeeën in. Ze heeft een goede band met de moskeeën, die zelf ook mensen inhuren om het parkeren goed te laten verlopen, maar ze zegt ook dat de buurt alsnog minder goed bereikbaar is tijdens het avondgebed, dat auto’s op stoepen staan of dubbel op de rijbaan en dat in eerdere jaren flats niet goed bereikbaar waren voor nood- en hulpdiensten.

Uit de tekst van de mail (‘Tijdens de ramadan is er enige coulance’) maakt ze op dat handhavers tijdens de ramadan meer door de vingers zien: “Gisteravond zagen buurtbewoners nog een auto van de gemeente verschijnen, maar het zag er niet naar uit dat er werd gehandhaafd. Tientallen auto’s stonden overal verkeerd geparkeerd. Het is een aardig gebaar van de gemeente, maar wie krijgt er nu wel een boete en wie niet, en op grond waarvan?”

Vragen aan Halsema

Zowel JA21 als VVD stelt hier vragen over aan burgemeester Femke Halsema. Ze willen weten of de berichtgeving klopt, of dit rondom alle moskeeën in de stad gebeurt en of er ook tijdens andere religieuze feesten zoals kerst, Pasen of Jom Kipoer minder handhaving is.

VVD-raadslid Daan Wijnants licht toe: “Het is vreemd als de gemeente zegt dat er tijdens de ramadan minder wordt gehandhaafd. Dan lijkt het alsof de ene religie iets meer voorkeur krijgt dan de andere of dan mensen zonder religie.”

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema reageert dat op drukke momenten en plekken handhavers altijd prioriteit geven aan hinder en onveilige situaties. “Bijvoorbeeld op feestdagen of bij drukke evenementen in de stad. We hebben niet oneindig veel handhavers.”

