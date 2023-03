Gemeente start nieuwe campagne tegen straatintimidatie, maar helpt dat wel? ‘Dit gaat het verschil niet maken’

Amsterdam start woensdag met een nieuwe publiekscampagne tegen straatintimidatie. Daar had vorig jaar wederom driekwart van de jonge vrouwen in de stad last van, bleek maandag uit onderzoek. ‘Dit gaat om een gedrags- en cultuurverandering en dat is iets van de lange aanpak.’

Het onderzoek van de dienst Onderzoek & Statistiek (O&S) – afgenomen onder 5045 Amsterdammers vanaf 15 jaar – liegt er niet om: bijna driekwart van de jonge meisjes en vrouwen (tussen de 15 en 34 jaar) in Amsterdam had het afgelopen jaar te maken met straatintimidatie.

De cijfers laten sinds 2018 geen dalende trend zien. Ook blijkt uit het onderzoek wederom dat lesbische, homoseksuele en biseksuele Amsterdammers relatief vaak te maken hebben met straatintimidatie (54 procent). Het aandeel Amsterdamse mannen dat afgelopen jaar straatintimidatie ervoer, steeg naar 32 procent.

De cijfers zijn zorgwekkend, vinden experts en burgemeester Halsema. Daarom start vanaf 8 maart de campagne ‘Stop seksuele intimidatie’, waarbij een week lang via schermen in de stad en online video’s oproepen worden gedaan.

Bewustwording

Socioloog Mischa Dekker, gespecialiseerd in straatintimidatie, denkt dat de hoge cijfers te maken hebben met groeiende bewustwording. “Het feit dat de cijfers toenemen in dit soort slachtofferenquêtes, betekent niet per se dat die gedragingen meer voorkomen dan eerdere jaren,” zegt hij. “Omdat er meer aandacht is voor het probleem, zullen mensen hun ervaringen sneller definiëren als straatintimidatie.”

De afgelopen jaren lanceerde de gemeente meerdere publiekscampagnes tegen straatintimidatie. Die kunnen voor minder straatintimidatie zorgen, zegt Jeroen Slot van O&S. “Anderzijds maakt meer nieuws over het onderwerp ook dat mensen straatintimidatie eerder waarnemen.”

Volgens Dekker zal alleen een poster of video het verschil niet gaan maken. “Een campagne biedt geen oplossing, maar kan de discussie wel op gang brengen. Zeker in combinatie met bijvoorbeeld voorlichting op scholen of discussies in buurtcentra.”

Weinig verandering

Dat beaamt Laura Adèr, deskundige op het gebied van seksuele en straatintimidatie. “Uit onderzoek blijkt dat grote publiekscampagnes eigenlijk geen verschil maken.” Volgens Adèr kunnen slachtoffers zich door campagnes gesteund voelen, maar herkennen plegers hun eigen gedrag meestal niet als intimidatie. Daarom zorgt zo’n campagne volgens haar voor weinig tot geen verandering op straat.

Verwacht wordt dat straatintimidatie vanaf volgend jaar strafbaar wordt na een landelijke wetswijziging. Maar dat is niet makkelijk: intimidatie moet ter plekke geconstateerd worden om iemand te kunnen vervolgen. “Wetgeving kan een goede stok achter de deur zijn en een signaal afgeven,” zegt Dekker. “Maar het grote probleem zal het niet oplossen.”

Adèr: “Dit gaat om een gedrags- en cultuurverandering en dat is iets van de lange aanpak: de wijken ingaan, met mensen praten, maatwerk ontwikkelen en een taal gebruiken die verschillende groepen aanspreekt.” Ook de inrichting van steden en openbare ruimte kan een verschil maken.

Daders

De publiekscampagne ‘Stop seksuele intimidatie’ is onderdeel van een breder offensief gericht op (potentiële) plegers van seksuele (straat)intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Dat kan moeilijk zijn, omdat er weinig informatie over daders beschikbaar is. Dekker: “De oplossing ligt bij gedragsverandering van daders, maar beleid maken blijft complex. Op welke manier identificeer je mannen als potentiële daders? En hoe spreek je ze aan op hun gedrag zonder belerend en moraliserend te zijn?”

Adèr pleit er met haar organisatie Fairspace voor om juist weg te blijven van het slachtoffer-dadernarratief en onder meer te focussen op omstanders. “De openbare ruimte is van ons allemaal,” zegt ze. “Veel straatintimidatie gebeurt uit het zicht, dus is het belangrijk dat meer mensen dit herkennen en beschouwen als problematisch.”

Campagne duurt een week Woensdag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, start de publiekscampagne ‘Stop seksuele intimidatie’. Dat is niet de eerste: in 2020 was er al de campagne #jijstaatnietalleen en in 2016 de leus ‘Straatintimidatie is niet oké’. De nieuwe campagne zal een week lang te zien zijn. Op een aantal plekken, zoals het Muntplein, komen extra schermen en daarnaast zal de campagne ook te zien zijn in trams. Uit het onderzoek van O&S blijkt namelijk dat de meeste incidenten plaatsvonden op drukkere plekken in stadsdeel Centrum, zoals bij het Leidseplein. Dat kan met uitgaan te maken hebben, bevestigt Jeroen Slot. “Maar de belangrijkste reden lijkt dat daar waar veel mensen bij elkaar zijn en elkaar tegenkomen, er meer kansen zijn op intimidatie.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: