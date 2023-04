Gemeente mag sluitingstijden Wallen doorzetten, ondernemers teleurgesteld: ‘Er wordt aanzienlijke schade geleden’

Drukte op de Wallen. Beeld ANP

Zo’n vijftien raamexploitanten en uitbaters van kroegen en snackzaken willen dat de nieuwe sluitingstijden zo snel mogelijk worden opgeschort, in elk geval zolang de bezwaarprocedure loopt. De voorzieningenrechter kan zo’n beslissing alleen nemen als er sprake is van ‘een spoedeisend belang’ en dat is hier niet aan de orde, aldus de rechter.

Vervroegde sluitingstijden

Sinds 1 april moeten horecazaken op de Wallen in het weekend dicht om 2.00 uur (in plaats van 4.00 uur), en sekswerkers moeten om 3.00 uur hun ramen sluiten (in plaats van 6.00 uur). Na 1.00 uur mogen cafés bovendien geen nieuwe klanten meer binnenlaten. Ook moeten de terrassen dan dicht.

Volgens de ondernemers leiden de maatregelen tot omzetverlies. Zo spraken enkelen onder hen van tienduizenden euro’s aan verwachte gemiste inkomsten per jaar. Volgens de rechter is onvoldoende onderbouwd dat dit zal leiden tot een acute, financiële noodsituatie. ‘Dat betekent dus dat er geen sprake is van een spoedeisend belang.’

Podcast

Luister ook naar de aflevering van Amsterdam wereldstad over hoe het erotisch centrum de Wallen moet zien te redden.

‘Teleurstellende uitspraak’

“Het moge duidelijk zijn dat dit een teleurstellende uitspraak is,” reageert Ramon Ridder, advocaat van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Burgwallen. “Het is natuurlijk ook heel moeilijk om na twee weekenden inzichtelijk te maken wat de precieze gevolgen zijn. Maar evident is dat er aanzienlijke schade wordt geleden.”

De advocaten die namens de gemeente spraken, zien het vervroegen van de sluitingstijden als noodzaak om de buurt weer leefbaar te maken. Volgens de voorzieningenrechter weegt het belang van de gemeente zwaarder dan dat van de ondernemers.

Overlast

“Wij hopen ook dat de overlast vermindert, maar denken niet dat dat op deze manier lukt,” reageert Jim Zielinski, manager van het Bulldog Hotel aan de Oudezijds Voorburgwal. Het hotel heeft volgens Zielinski nog weinig last van de vervroegde sluitingstijden, maar als bestuurslid van BIZ komt hij ook op voor de sekswerkers in het Wallengebied.

“De echte overlastgevers – dat zijn niet de sekswerkers zelf – kunnen nog steeds vrij rondlopen. Er wordt zo veel geld vrijgemaakt voor een erotisch centrum, waarom besteedt de gemeente dat niet aan de veiligheid en leefbaarheid op de Wallen?”

Een reactie van de gemeente op de bezwaarschriften kan volgens advocaat Ridder nog maanden duren. Zielinski probeert vertrouwen te houden. “Maar we zijn er al zo lang mee bezig. We proberen op een positieve manier in dialoog te komen met beleidsmakers, om te zorgen dat ze betere beslissingen nemen, maar ik vraag me af of dat aan de hand is.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: