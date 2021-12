Gemeente mag agent of leraar voorrang gaan geven bij koopwoning

Beeld ANP

De voorstellen staan in een onlangs gepubliceerde wijziging van de Huisvestingswet. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, krijgt het sociale koopsegment een flinke impuls. Ook de mogelijkheid om deze sociale koopwoningen, met een prijs tot 325.000 euro (de grens van de Nationale Hypotheek Garantie) toe te wijzen aan Amsterdammers of bijzondere beroepsgroepen zoals leraren of agenten, wordt verruimd.

Van projectontwikkelaars kan al worden gevraagd een deel van de nieuwbouw uit goedkope koopwoningen te laten bestaan. In de woningbouwplannen van Amsterdam tot 2025 staan 814 woningen ingetekend in dit segment, relatief weinig ten opzichte van middeldure huur, sociale huur en vrije sectorwoningen. Dat komt omdat deze woningen niet met voorrang konden worden toegewezen aan de doelgroepen die deze betaalbare woningen het hardste nodig hebben. Terwijl de nood juist bij de middeninkomens het hoogst is.

Nieuwe toewijzingsregels

Deze week nog publiceerde het Kadaster cijfers waaruit blijkt dat er op de woningmarkt nog maar nauwelijks aanbod is voor middeninkomens en starters die géén overwaarde meebrengen. De nieuwe toewijzingsregels die Ollongren nu introduceert maken die verdeling op basis van inkomen wel mogelijk. De gemeenteraad mag in de huisvestingsverordening aanvullende eisen gaan stellen. Denk aan voorrang voor gezinnen die een sociale huurwoning achterlaten.

Ook de mogelijkheid om specifieke beroepen aan te mogen wijzen die een betaalbare koopwoning kunnen aanschaffen is een grote kans voor Amsterdam. Hierdoor kan bijvoorbeeld werken in het onderwijs in wijken als Nieuw-West en Zuidoost zeer aantrekkelijk worden gemaakt, en wordt een koopwoning een wapen in de strijd tegen het lerarentekort.

Niet ver genoeg

De voorstellen gaan de Amsterdamse gemeenteraad overigens niet ver genoeg. Eerder dit jaar pleitte een meerderheid van de raad ervoor ook een deel van de bestaande koopmarkt exclusief toegankelijk te maken voor mensen met een regionale of economische binding met Amsterdam. Dit is gebruikelijk op de Waddeneilanden, waar woningen tot een zekere grenswaarde eerst aangeboden moeten worden aan eilandbewoners. Maar de ruimte die Ollongren nu biedt geldt alleen voor nieuwbouwwoningen.

Wethouder Wedemeijer (wonen) is enthousiast over de Haagse beleidswijziging, maar waarschuwt wel dat er in Amsterdam momenteel geen grote aantal sociale koophuizen wordt gerealiseerd. “Het gaat in Amsterdam om een beperkt aantal woningen dat in deze prijsklasse valt. In de categorie tot 314.000 euro zijn de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 90 woningen gebouwd. Voor een stad als Amsterdam, waar de prijzen al heel hoog zijn, is dus er meer nodig om wonen betaalbaar te maken.”

De minister geeft ook iets meer ruimte om nieuwbouwkoopwoningen (in alle segmenten) toe te kennen aan mensen met regionale binding.