Gemeente Amsterdam onderzoekt optie van gezamenlijke introductieweek met mbo-studenten

De PvdA-fractie had in augustus vragen ingediend over een gezamenlijke Amsterdamse introductieweek, in navolging van de UIT-week in Utrecht. Daar waren afgelopen jaar voor het eerst ook mbo-studenten welkom. Ook bij de introductieweek in Leeuwarden, georganiseerd door onder meer NHL Stenden, konden mbo-studenten dit jaar meedoen.

De introductieweken in augustus en begin september zijn initiatieven vanuit de Amsterdamse onderwijsinstellingen zelf, maar wethouder Mbarki (verantwoordelijk voor de gemeentelijke mbo-agenda) schrijft dat de gemeente ‘graag meedenkt over hoe een gezamenlijk introductie-evenement zou kunnen plaatsvinden’. ‘Voor het college is het vooral belangrijk dat mbo-studenten dezelfde behandeling verdienen als leeftijdsgenoten in het hbo en wo. De ontwikkeling in Utrecht juichen wij toe.’

Haalbaarheid

Wel schrijft het college dat er gekeken moet worden naar de haalbaarheid van een gezamenlijke introductieweek. Beginnende mbo-studenten zijn vaak jonger dan achttien en nog thuiswonend. ‘Dit kan het bemoeilijken om te participeren in een week waarbij activiteiten van ’s ochtends tot s’ avonds laat georganiseerd worden,’ schrijft Mbarki.

Verder speelt ook de capaciteit van locaties mee: het vinden van geschikte locaties voor de grote groepen mensen is nu al ingewikkeld. Dat is ook een van de redenen dat bijvoorbeeld de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam hun introductieweken niet tegelijk organiseren.

Het college onderzoekt daarom ook alternatieven voor een introductieweek, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke, ‘grootse’ opening van het studiejaar waar alle Amsterdamse studenten welkom zijn. Een voorwaarde daarvan is wel dat de onderwijsinstellingen zelf zouden moeten bijdragen aan de kosten van een dergelijk grootschalig evenement. De gemeente is in gesprek met de onderwijsinstellingen en de studentenvakbonden over de mogelijkheden.

Interesse

Vanuit Amsterdamse mbo’s is er in ieder geval interesse in een gezamenlijke opening van het studiejaar. Zij hebben aangegeven intern te gaan kijken hoe hun studenten staan tegenover een gezamenlijke introductieweek. ‘Voorop moeten de behoeftes en wensen van mbo-studenten zelf staan,’ schrijft Mbarki.

Het college verwijst ook naar de plannen van minister Dijkgraaf om mbo’ers dezelfde rechten te geven als hbo- en wo-studenten, door bijvoorbeeld de mogelijkheid lid te worden van een studentenvereniging. ‘In Amsterdam moet iedereen elkaar tegenkomen. De mbo-student, die van groot belang is voor onze stad, mag daarbij niet ontbreken.’

