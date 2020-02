Gemeente Amsterdam niet onder de indruk van belofte Airbnb

Toeristen met rolkoffers op het Leidseplein in Amsterdam. Beeld anp

“Airbnb erkent eindelijk dat ze overlast veroorzaken,” reageert wethouder Laurens Ivens (Wonen). “Goed dat ze nu eindelijk ook de rotste appels ertussenuit willen halen. Toch blijft het erg teleurstellend dat ze illegale verhuur van meer dan 30 nachten of aan meer dan vier personen niet willen voorkomen.”



Volgens topman Nathan Blecharczyk gaat Airbnb in het vervolg advertenties van verhuurders verwijderen als daar geen registratienummer in staat. Doordat dit nummer herleidbaar is tot een adres kunnen gemeenten controleren op illegale verhuur of overlast. Wie de juistheid van de ingevoerde registratienummers controleert, wordt dit jaar verder uitgewerkt.

Sigaar uit eigen doos

De belofte lijkt vooral een sigaar uit eigen doos. Verhuurders zijn onder de aankomende Wet toeristische verhuur toch al verplicht een registratienummer te vermelden. Wie dat niet doet, kan worden beboet. Maar Airbnb is onder de nieuwe wet niet verplicht advertenties zonder registratienummer te weigeren. Dat gaat het bedrijf nu ‘vrijwillig’ doen, tenminste: als alle verhuurplatforms (zoals Booking.com) dat ook doen.

“Dat ze alleen als alle platforms dit doen advertenties zonder registratienummer willen weren, maakt overheden afhankelijk van deze platforms,” zegt Ivens. “En ze laten nu al zien dat ze met het handhaven van de regels niet zo betrouwbaar zijn. Daarom is het de hoogste tijd dat Airbnb en andere platforms zelf ook kunnen worden beboet bij het overtreden van regels.”

Dat is na een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie echter nagenoeg onmogelijk geworden. Die oordeelde dat Airbnb onder het vrij verkeer van diensten in de EU valt, wat niet door overheden mag worden ingeperkt.

Data delen

Airbnb belooft ook weer data met Amsterdam te gaan delen. Het bedrijf stopte daar begin 2019 mee uit protest tegen de Amsterdamse maatregel om de verhuurtermijn terug te brengen naar dertig dagen. “Wij hopen dat gemeenten met deze gegevens proportioneel en gebaseerd op feiten gaan handhaven,” zegt Blecharczyk. “Toen wij in Amsterdam een maximum van zestig verhuurdagen per jaar invoerden was dat uniek. Dat de gemeente daar dertig van maakte, vinden wij niet proportioneel.”

Het bedrijf wil daarbij volgens Ivens hoogstens informatie op wijkniveau delen, Amsterdam eist informatie per adres. Verhuurders bepalen op Airbnb immers zelf waar ze hun pand lokaliseren. Om controle te bemoeilijken, doen ze dat vaak niet op het echte adres.