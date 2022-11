Gemeente Amsterdam deelt plannen om band met burger te versterken: ‘Vertrouwen lekt weg’

Ook de historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is volgens het collega een teken dat het vertrouwen afneemt. Beeld ANP / ANP

‘Kritiek op de overheid is van alle tijden en vertrouwen in de overheid komt en gaat in golven. Maar de laatste jaren lijkt er iets anders aan de hand’, schrijft burgemeester Femke Halsema namens het college in de brief aan de raad. ‘Schrijnende voorbeelden zoals de toeslagenaffaire en de trage afhandeling daarvan worden niet meer gezien als incidenten, maar als een patroon. Het beeld ontstaat bij burgers dat politici oneerlijk zijn, incompetent en niet in staat complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Het vertrouwen lekt weg.’

Het college trekt harde conclusies, en dat is niet zonder reden. Gemeente Amsterdam en haar inwoners liggen regelmatig met elkaar in de clinch. Amsterdammers voelen zich vaak overvallen door bouwplannen van de gemeente, waarschuwde Munish Ramal, de ombudsman van Amsterdam al in februari. Mislukte participatietrajecten en moeizame communicatie over bouwplannen leiden geregeld tot grote onvrede in wijken. Het laatste conflict: de bouwplannen voor een nieuw theater de Meervaart, wat tot veel protest leidt omdat omwonenden het niet eens zijn met de locatie, in het water van de Sloterplas.

De afhandeling van klachten door de gemeente is volgens de ombudsman ook ver benedenmaats. Indieners krijgen geen reactie, het duurt lang, of ze worden onpersoonlijk en zelfs vijandelijk benaderd, concludeert de ombudsman.

Klachtenafhandeling

In zes kantjes deelt het college verschillende plannen en ambities om het vertrouwen te versterken, of waar nodig, te herstellen. Een deel wordt al uitgevoerd, sommige plannen zijn nieuw. Concreet wil de gemeente bijvoorbeeld klachten op één centraal punt gaan monitoren, zodat ‘beter kan worden onderzocht waar het mis gaat in de klachtenafhandeling.’

Het college wil dat een speciaal participatieteam en de directie communicatie andere afdelingen gaan helpen om hun participatietrajecten goed in te richten voor inwoners. Ook moet de bezwaarprocedure verbeterd worden, een belangrijk wapen voor burgers die het niet eens zijn met gemeentelijke bouwplannen of die een boete of belasting niet kunnen of willen betalen. Deze moet minder ingewikkeld en minder juridisch worden, door het inzetten van mediation en andere, meer informele, vormen om geschillen op te lossen.

Hiermee lijkt de gemeente gehoor te geven aan het kritische jaarverslag van de Ombudsman, die stelt dat er vaak ‘juridisch’ in plaats van menselijk gekeken wordt in bezwaarprodecures. De gemeente zou veel vaker de telefoon moeten pakken na een bezwaar. ‘Dat scheelt een hoop gedoe,’ stelde Ramlal toen.

Menselijke maat

Ook andere (wat minder concrete) ambities worden uitgesproken, zoals ‘het stimuleren van een organisatiecultuur met meer ruimte voor de menselijke maat’ en ‘nog beter samenwerken met en in de nabijheid van bewoners, gemeenschappen, verenigingen en andere partners.’ Een communicatiekompas moet ervoor zorgen dat de gemeente helder en transparant communiceert.

‘Het is een ingewikkeld vraagstuk en zal met vallen opstaan gaan,’ concludeert het college. Burgemeester Halsema eindigt met de woorden van Abraham Lincoln: ‘Het is beter om te vertrouwen en soms teleurgesteld te worden dan te wantrouwen en je de hele tijd ongelukkig te voelen.’

Lage opkomst Ook de historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is volgens het college een teken dat het vertrouwen afneemt. Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam naar de lage opkomst. Met verschillende groepen, waaronder jongeren, worden gesprekken gevoerd om onderliggende motieven en zorgen te bespreken.

