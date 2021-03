Gelukkig hebben we de reisvoucher nog – of toch niet?

Een aantal reisbedrijven, waaronder TUI, zegt nog wel voldoende geld in kas te hebben om vouchers uit te betalen. Beeld REUTERS

Reisvouchers werden vorig jaar massaal uitgegeven toen vanwege reisbeperkingen, lockdowns en coronamaatregelen vakanties en masse werden geannuleerd.

Sommige klanten wisselden die voucher al in voor geld of een nieuwe reis, maar vaak is dat nog niet gebeurd. In dat laatste geval moet twaalf maanden na uitgifte worden uitgekeerd. Omdat de eerste vouchers half maart 2020 zijn uitgegeven, valt voor veel reisbedrijven die deadline deze week.

Dat zag iedereen aankomen. Wat is dan het probleem?

Vanwege de onzekerheid over het komende vakantieseizoen willen veel voucherbezitters alsnog hun geld terug. Met 600 miljoen euro aan nog uitstaande vouchers is dat een opdracht die de toch al zwaar getroffen reisbranche doet wankelen.

Een aantal reisbedrijven, waaronder TUI en Sunweb, zegt voldoende geld in kas te hebben, de meeste vouchers al te hebben afgerond of pas rond mei aan de termijn van twaalf maanden te zitten. ANWB stort automatisch geld terug binnen twee weken na de verloopdatum.

Maar Corendon, de nummer 3 op de Nederlandse reismarkt, heeft die armslag niet. De reisgigant trekt nu bij het kabinet en toezichthouder ACM aan de bel: de overheid moet snel duidelijkheid geven over hulp, anders is Corendon niet in staat aan de verantwoordelijkheden te voldoen.

De touroperator uit Lijnden, die al 15 miljoen euro heeft terugbetaald, is nu met uitkeren gestopt. Corendon zou alleen deze week al zevenduizend vouchers moeten vergoeden, maar daarvoor ontbreekt het geld. Formeel kan toezichthouder ACM de reisgigant tot betaling dwingen, maar dat zou het einde voor het bedrijf kunnen betekenen.

Wat nu?

Het kabinet heeft al 400 miljoen euro opzij gezet voor een voucherfonds dat door Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) zal worden beheerd. Daaruit kunnen reisbedrijven geld lenen om vouchers af te betalen, tot 80 procent van het uitstaande bedrag. De lening moet in zes jaar, met rente, worden terugbetaald.

Maar het kabinet moet voor zulke staatssteun toestemming vragen aan de Europese Commissie. Met die aanvraag is Den Haag rijkelijk laat: het verzoek is pas eind februari ingediend, terwijl bekend was dat vanaf half maart uitbetaald móét worden. Brussel heeft tenminste zes weken nodig om te oordelen.

Daar liggen reisvouchers toch al gevoelig, want Europese regels stellen dat boekers eigenlijk al binnen een week hun geld moeten terugkrijgen als de reis niet doorgaat. Aan de andere kant keurde de Europese Commissie eerder al een vergelijkbare regeling in Denemarken goed.

Als dat fonds er is, zijn alle problemen opgelost?

De voorwaarden van het voucherfonds, waar inmiddels driehonderd reisbedrijven aanspraak op hebben gemaakt, liggen al onder vuur. Reisagenten – reisbureaus die zelf geen reizen aanbieden, maar ‘bemiddelen’ tussen vakantieganger en reisaanbieder – vinden dat ze te weinig geld krijgen in vergelijking met touroperators.

Zo heeft D-Reizen zicht op 10 miljoen dekking uit het fonds, terwijl het tenminste 19 miljoen euro zegt nodig te hebben. Maandag maakte het bedrijf bekend samen met een groep andere reisagenten, waaronder Vakantiediscounter en TravelXL, naar de rechter te stappen om bij SGR af te dwingen dat ze hetzelfde worden behandeld als de touroperators.

Ik heb een voucher. Kan ik nu niet op vakantie of ben ik mijn geld kwijt?

Nee. Bonbezitters kunnen tot twee maanden na de vervaldatum een nieuwe reis boeken voor dit jaar of binnen de betalingstermijn die op de tegoedbon staat het geld terugeisen.

Geeft het reisbureau niet thuis, dan kan een claim worden ingediend bij SGR. De website waarop dat kan gaat woensdag live. Het Garantiefonds bundelt de binnengekomen claims en zal met het reisbedrijf overleggen. Kan dat niet betalen, dan wordt faillissement aangevraagd.

In dat geval betaalt SGR, alleen in het geval van aangesloten reisbedrijven, het bedrag uit zijn reguliere garantiefonds terug. Dat geldt ook bij andere garantiefondsen. Is het bedrijf waar is geboekt nergens bij aangesloten, wat tegen de regels is, dan zal de boeker zelf naar de rechter moeten stappen of zich, bij een faillissement, als schuldeiser moeten melden.

Ik wil nu boeken, maar weet niet of ik op reis kan. Krijg ik dan nog zo’n voucher?

Sinds afgelopen najaar worden geen vouchers meer uitgegeven. Wie nu een reis boekt, doet dat op eigen risico dat het doorgaat vanwege coronamaatregelen of reisbeperkingen. In dat geval heeft de boeker wel recht op geldteruggave of omboeking. Tot tenminste 15 april worden alle niet-noodzakelijke reizen sowieso al afgeraden.