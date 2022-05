Geluiden over Schipholstaking lijken ‘loos alarm’, FNV eist verbeteringen werkomstandigheden

Het is al weken chaos op Schiphol vanwege een nijpend personeelstekort. Beeld Evert Elzinga/ANP

Dat zegt FNV-bestuurder Herrie Hoogenboom. “De spanning is te snijden, maar het lijkt er vooralsnog niet op dat het werk wordt neergelegd.” Ook de luchthaven weerspreekt de geluiden over het protest.

De term ‘wilde staking’ wil zeggen dat deze niet door de vakbond is georganiseerd. "Wij hebben daar absoluut niet toe opgeroepen,” meldt Hoogenboom. “Maar we zijn natuurlijk al een hele tijd met Schiphol in gesprek, en dat heeft weinig opgeleverd. Werknemers zijn het zat, we begrijpen de boosheid.”

Eisenpakket

FNV Schiphol heeft woensdag een eisenpakket gestuurd naar Schipholbaas Dick Benschop. De vakbond wil dat er vóór de zomer een akkoord ligt waarin de luchthaven een einde maakt aan de ‘chaos, lage lonen en onveilige situatie voor de werknemers en reizigers’. Woensdagmiddag vindt er een overleg plaats tussen Schiphol en de FNV. Als daar geen concrete oplossingen uit voortkomen, zal de FNV formele acties organiseren.

Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol: ‘Schiphol Group negeert al maandenlang de waarschuwingen vanaf de werkvloer voor chaos op de luchthaven. In plaats van de oorzaken aan te pakken doet ze deze waarschuwingen af als stemmingmakerij’. Benschop zegde dinsdag toe om honderden extra beveiligers aan te nemen, maar dat is niet genoeg, vindt FNV.

De werknemers eisen onder meer dat ze minimaal tien aaneengesloten vakantiedagen mogen krijgen in de zomer, en dat iedereen op de luchthaven minimaal 14 euro per uur verdient. Ook moet het aantal vaste banen omhoog naar 80 procent per afdeling. Verder moeten er uniforme en gecertificeerde opleidingen komen voor het afhandelingspersoneel. De vakbond eist ook dat ‘kwaliteit belangrijker is dan kostenbesparing’ bij aanbestedingen.

Grote chaos

Het is al weken chaos op Schiphol vanwege een nijpend personeelstekort. In combinatie met de drukke meivakantie stonden er afgelopen weekend lange rijen voor de incheckbalies en werden er vluchten geannuleerd. Enkele weken terug werd er ook al een wilde staking georganiseerd op de luchthaven. Dat leidde toen tot grote chaos.

Volgens FNV is Schiphol Group ‘volledig verantwoordelijk’ voor de chaos. De vakbond meldt dat er in de afgelopen week tientallen werknemers ‘letterlijk zijn omgevallen’ door de constante hoge werkdruk en onveiligheid. Van Doesburg: ‘Maar we krijgen zelfs signalen dat werknemers massaal ontslag nemen, uit vrees voor de aankomende zomerperiode.’