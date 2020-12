Gelekte notitie: ‘Open horeca kan leiden tot minder besmettingen’

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Beeld Pim Ras Fotografie

De notitie is ingezien door RTL Nieuws en wordt dinsdag besproken tijdens de kabinetsvergadering over de aanpak van het coronavirus. Met het stuk in de hand pleiten minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) voor een versoepeling van de coronaregels voor de horeca.

In de notitie staat dat het aantal besmettingen weer stijgt óndanks volledige sluiting van de horeca. Wiebes en Keijzer concluderen volgens RTL Nieuws dat ‘met een dichte horeca het r-getal weer wat oploopt, wat suggereert dat de invloed van de horeca op het r-getal zeer klein is en dat de daling en stijging sinds 14 oktober anders verklaard moeten worden’.

‘Onveilig thuisbezoek’

Volgens de bewindslieden lopen mensen vooral corona op in thuissituaties. Door eetgelegenheden en restaurants weer te openen, zou ‘het onveilige thuisbezoek’ flink ingeperkt kunnen worden. Doordat de restaurants zich aan strikte coronaprotocollen moeten houden, zou het ‘goed denkbaar’ zijn ‘dat de r-waarde zal dalen’. Kortom, door heropening van restaurants zou het aantal besmettingen wel eens kunnen dalen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat de notitie direct met de Tweede Kamer wordt gedeeld. ‘De horeca wordt kei- en keihard geraakt,’ schrijft hij op Twitter. ‘Nu blijkt uit een gelekte notitie dat het sluiten van de horeca misschien wel slechter uitpakt voor de besmettingen dan openhouden.’

De horeca wordt kei- en keihard geraakt. Nu blijkt uit een gelekte notitie dat het sluiten van de horeca misschien wel slechter uitpakt voor de besmettingen dan openhouden.



Ik wil dat deze notitie onmiddellijk met de Kamer wordt gedeeld.https://t.co/8YZFbvHPpG — Jesse Klaver (@jesseklaver) 8 december 2020

‘Geslachtofferd’

Ook PVV-leider Geert Wilders eist opheldering. ‘Zijn we al die tijd voor de gek gehouden door het kabinet?,’ vraagt hij zich af. ‘Zijn horecaondernemers voor niks geslachtofferd? Waarom zijn ze nog steeds gesloten?’

Dinsdagavond maken premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) bekend of de huidige coronamaatregelen worden versoepeld. De kans daarop is klein, vanwege het aantal besmettingen dat maar niet voldoende omlaag gaat. Het lijkt erop dat het toegestane aantal gasten tijdens de feestdagen niet wordt verhoogd. Binnen het kabinet wordt hierover nog flink gesteggeld: een deel van de ministers is wél voorstander van versoepelingen.