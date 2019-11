Geldboete voor 67 stalbezetters Boxtel

De politie maakt een einde aan de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel. Beeld ANP

De politierechter achtte bewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan lokaalvredebreuk door de staldeur te forceren en een medewerker van de stal opzij te duwen. Daarna brachten zij bijna tien uur door in de stal, naar eigen zeggen om de aandacht te vestigen op het gebrekkige dierenwelzijn in de Nederlandse varkenshouderij.

Omdat de politierechter het niet ondenkbaar vond dat de veroordeelden in de toekomst wederom tot dergelijke acties over kunnen gaan, legde hij ook twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf op. 55 van de veroordeelden zijn afkomstig uit het buitenland, met name uit Scandinavië en Oost-Europa.

Bezetting

Op de bezetting kwamen destijds veel boeren af om steun te betuigen aan de staleigenaar. Volgens de vier advocaten hadden hun cliënten met hun ‘vreedzame demonstratie’ een hoogstaand doel nagestreefd en was hun demonstratierecht en recht van vrije meningsuiting ingeperkt doordat de ME ingreep. De politierechter vond dit echter verdedigbaar omdat een confrontatie tussen de boeren en dierenactivisten ‘niet ondenkbaar’ was: “De wijze waarop de actie is uitgevoerd spoort niet met een vreedzame demonstratie en heeft de boodschap volledig ondergesneeuwd.”

De politierechter merkte nog op dat hij persoonlijk niet onsympathiek tegenover de doelstelling staat. “U wordt dan ook niet veroordeeld voor het aanhangen van bepaalde denkbeelden, maar wel voor het gebruik van het verkeerde middel. Idealen vormen geen vrijbrief om het strafrecht te overtreden.” Volgens de politierechter stonden de activisten legio legale middelen tot hun beschikking.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een week cel geëist. Die strafeis vond de politierechter echter ‘disproportioneel’.

De belangstelling voor de zitting was overweldigend. Er waren veel sympathisanten van de verdachten, maar ook boeren aanwezig. De publieke tribune zat vol en de rechtbank had een extra zaal met videoscherm opengesteld.