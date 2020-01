Geldautomaten ’s nachts nog een jaar langer dicht

De schade na een plofkraak is vaak groot. Beeld ANP

“Wij verwachten dat het verantwoord is de nachtsluiting uiterlijk op 31 maart 2021 op te heffen,” aldus de NVB. Dan hoopt de vereniging een techniek beschikbaar te hebben waarbij geld dat wordt buitgemaakt bij een plofkraak, onbruikbaar is. “Dit zal enige tijd in beslag nemen.”

Banken zijn bezig om samen met gemeenten, de politie en Geldmaat te bepalen waar geldautomaten een risico opleveren voor de veiligheid van omwonenden en welke verplaatst moeten worden.