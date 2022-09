Geld in overvloed voor Rutte IV: hoge gasprijs en inflatie spekken staatskas

Dronefoto van een gaswinnings- en gasbehandelingslocatie van de Nederlandse Aardoliemaatschappij. Beeld Vincent Jannink/ANP

In een notendop: de burger zucht en kreunt dankzij de hoge gasrekening en de torenhoge inflatie, de overheid zit er wél warmpjes bij. Dat is wellicht ook de reden dat het kabinet de afgelopen dagen koortsachtig overlegde of er niet alsnog een prijsplafond moet komen voor energie. Het is momenteel vooral de vraag hóe en hoe snel het kabinet de burger via die weg een beetje pijnverlichting kan geven. Zoals vaker is de uitvoering het grootste probleem.

Of concreter: de ict van de Belastingdienst kon eerder dit jaar lastenverlagingen niet verwerken. Te weinig sterke computers, te weinig personeel. Nu is weer de vraag of energiebedrijven alle veranderingen kunnen verwerken. Het draait dus niet om geld: anders dan de burger profiteert het kabinet van de ronkende economie, van de inflatie en van de hoge gasprijs. En dan zijn er nog andere meevallers.

Meevallers

Zo blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken dat er ruim 366 miljard aan belastingen en premies binnenkomt in 2023, tientallen miljarden meer dan werd verwacht. Ter vergelijking: dat is ruim 50 miljard euro meer dan in 2019, zeg maar het pre-corona-tijdperk. Dat komt bijvoorbeeld doordat de btw-inkomsten vele malen groter zijn; voor komend jaar wordt meer dan 70 miljard euro verwacht.

Het economisch herstel na de Covidpandemie was verbluffend. Waar Frankrijk en Duitsland langer kwakkelden, stoomde de economie hier door, dit jaar met een groei van liefst 4,6 procent. En ook volgend jaar wordt – de inflatie ten spijt – nog steeds 1,5 procent groei verwacht. Wel waarschuwen de rekenmeesters van het Centraal Planbureau dat het beeld ‘onderliggend aan het kantelen’ is. Een recessie dreigt. En het gebrek aan arbeidskrachten werkt als rem.

Begrotingstekort

Ook dát heeft weer een financieel voordeeltje voor de Staat. Want niet alle investeringen die Rutte IV wil doen, kunnen worden uitgevoerd. Want zie maar eens een weg aan te leggen als er geen aannemer te vinden is. Dat geld blijft dus in de pot. De overheidsuitgaven stijgen ‘daarom minder’ dan was begroot, aldus het CPB.

Dat neemt niet weg dat er in 2022 en 2023 toch weer een begrotingstekort is. Volgend jaar bedraagt dat 2,5 procent, grofweg 24 miljard euro, die minister Sigrid Kaag moet lenen op de kapitaalmarkt. Toch is dat gat momenteel geen probleem. Sterker nog: de staatsschuld neemt af van 52,4 in 2021 naar 48,8 procent volgend jaar.

Daling

Die daling klinkt misschien tegenstrijdig bij een tekort, maar ontstaat omdat de Nederlandse economie harder groeit dan de schuld toeneemt. Als percentage van de economie neemt de schuld daarom af. Daardoor staat Nederland er veel beter voor dan bijvoorbeeld België, dat een lager groeicijfer heeft en door hogere uitgaven de schuld ziet toenemen tot meer dan 100 procent.

Daar staat wel tegenover dat de inflatie in België lager is dan hier, en burgers er minder hard geraakt worden. En dan is er nog het voordeel van het Nederlandse gas. Naast ‘Groningen’ produceren ook kleinere velden aardgas, waarbij circa 70 procent van de opbrengst ten goede komt aan de staat. Door de hoge gasprijs heeft de overheid zeker tien miljard euro extra gasopbrengsten.

Kortom, Nederland kent momenteel veel problemen, maar aan geld is geen gebrek. Voorlopig dan. Want zodra de economie afkoelt, verdampt die voorspoed onmiddellijk. Op de lange termijn laat dit kabinet de overheidsfinanciën verslechteren, laat het Centraal Planbureau zien. Maar voordat we daar wat van merken, is dit kabinet waarschijnlijk al vertrokken.