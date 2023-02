Gekkekoeienziekte op Nederlands boerenbedrijf aangetroffen

Alle nakomelingen van de besmette koe worden gedood en getest op BSE. Beeld ANP

Uit voorzorg worden dertien koeien afgemaakt en nader onderzocht. Het gaat om afstammelingen van, of koeien die in de buurt waren bij de 8-jarige Zuid-Hollandse besmette koe, schrijft Landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Kamer die woensdag aan het einde van de dag is verstuurd. ‘Hiermee komen de producten van deze dieren niet in de voedselketen en zijn daarmee geen risico voor voedselveiligheid,’ aldus de minister.

De atypische variant van BSE die het dier had, kan sporadisch voorkomen als een ouderdomsziekte bij koeien. Dit is de soort die zich als mutatie kan hebben ontwikkeld in een oud rund. Het is de minder gevaarlijke variant.

De veehouderij en Landbouwminister Piet Adema kunnen dus opgelucht adem halen, omdat het niet om de klassieke variant blijkt te gaan. Die kan komen door verkeerd behandeld veevoer. Dan kan het zijn dat er ‘onvoldoende verhitte of niet- toegestane verwerkte dierlijke eiwitten’ in het voer zitten. In dat geval waren er volgens het ministerie maatregelen nodig geweest ‘om risico’s voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid te beheersen,’ schreef de ChristenUnie-bewindsman Adema eerder op woensdag.

Boer in bescherming

Uit het bron- en contactonderzoek van de NVWA is gebleken dat het besmette rund vijf nakomelingen heeft gekregen, waarvan er nog één op hetzelfde bedrijf in leven is. Dit rund is jonger dan 2 jaar. Deze koe wordt ook gedood en getest. De overige vier nakomelingen zijn ouder dan twee jaar, waardoor het niet waarschijnlijk is dat overdracht van moeder op deze kalveren heeft kunnen plaatsvinden. Het ministerie wil niet zeggen waar de Zuid-Hollandse boerderij precies ligt, om de boer in kwestie in bescherming te nemen.

Vlees eten van een koe met gekkekoeienziekte kan bij mensen de dodelijke hersenziekte Creutzfeld-Jacob veroorzaken. BSE werd voor het eerst vastgesteld in 1986 in Groot-Brittannië en kostte daar aan 178 mensen het leven. Volgens minister Adema is daar nu geen risico op: het positief geteste rund is niet in de voedselketen terechtgekomen.

Voor het laatst noteerde Nederland in 2011 een BSE-geval, aldus de Wageningen Universiteit. Sinds 1987 is bij 88 runderen afkomstig uit Nederland een besmetting vastgesteld. In mei 2005 overleed een vrouw bij wie als eerste in Nederland een variant van die ziekte werd vastgesteld. Ook in 2006 en 2009 overleden er mensen aan, aldus het RIVM.

Europees monitoringsprogramma

Om een nieuwe uitbraak van de gekkekoeienziekte te voorkomen is er een Europees monitoringsprogramma waarbij alle kadavers en alle in nood geslachte runderen in bepaalde risicogroepen worden getest op BSE. De besmetting van deze koe is aan het licht gekomen door die actieve opsporingsmethode.

“Het is natuurlijk schrikken en erg vervelend voor de getroffen melkveehouder,” zegt een woordvoerster van landbouworganisatie LTO-Nederland. Over de oorzaak en de lokale situatie tast ook LTO op dit moment in het duister. “We wachten het lopende onderzoek af.”

“Een besmetting van de koe via het voer lijkt normaal gesproken uitgesloten,” zegt directeur Henk Flipsen van de Nevedi (Nederlandse Vereniging voor Diervoerindustrie). Omdat BSE onder herkauwers de afgelopen tien jaar grotendeels onder controle lijkt, heeft Brussel de strenge regels voor diervoer versoepeld.

“Stap voor stap mogen grondstoffen van dierlijke oorsprong weer worden gebruikt,” verklaart Flipsen. “Het is alleen toegestaan in voer voor pluimvee en in voedsel voor vissen en huisdieren.” Nederlandse schapen, geiten en runderen krijgen geen voer met dierlijke oorsprong.