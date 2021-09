Gejubel over de economie, maar huidige koers kan tot tweedeling leiden

Terrasgangers in het centrum van Den Haag. Het CPB voorspelt een economische groei van 3,5 procent, maar daar zal de burger niet veel van merken. Beeld ANP

Groei, lage werkloosheid en zo goed als uitgeziekt van corona: dat is de staat van onze economie, vindt het demissionaire kabinet.

Het is helemaal tegen de donkere voorspellingen in coronatijden in, memoreerde Wopke Hoekstra (Financiën) dinsdag. Hij kwam strofes tekort: “De economie draait als een tierelier.” Of: “Het ziet er opvallend goed uit.” En als uitsmijter, over de economische cijfers: “Een jaar geleden hadden we hier blind voor getekend.”

De thermometers wijzen op zijn gelijk. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt een economische groei van 3,5 procent komend jaar. De werkloosheid loopt slechts licht op tot 3,5 procent, maar is nog altijd historisch laag.

Niet somber

Toch zijn ook de rekenmeesters van het CPB niet somber. Het aantal bedrijven dat het straks ‘niet redt’ als op 1 oktober de corona-steunpakketten stoppen, zal ‘beperkt zijn’. Er is weliswaar een groot aantal jongeren dat zijn baan is verloren, tegelijk is het aantal vaste arbeidscontracten straks bijna weer op het peil van 2019, bijna alsof de coronacrisis te boven is.

Zelfs over grote na-de-coronacrisis-herstelplannen heeft niemand het meer. De economie hoeft niet aangejaagd te worden. Oververhitting dreigt juist, want grondstoffen zijn duur en in sommige sectoren, zoals de horeca, zijn geen arbeidskrachten te vinden. Het aantal vacatures is groter dan het aantal werklozen – en dat is uniek.

Dat wil niet zeggen dat al dat economische hoogtij naar de portemonnee van de burger vloeit. De koopkracht stijgt gemiddeld minimaal, voor de meeste mensen zit er niet meer dan behoud in. Volgens Hoekstra voelde het demissionaire kabinet geen ruimte om meer te doen. “We zitten ver in blessuretijd, dat is echt aan het volgende kabinet.”

Tweedeling

En zo komt er meer op het bordje van de opvolgers van Rutte III. Want het CPB, maar ook andere kabinetsadviseurs, waarschuwen nadrukkelijk dat de huidige koers voor tweedeling in de maatschappij kan zorgen.

Op de woningmarkt bijvoorbeeld, waar huurders achterblijven bij huiseigenaren. Op scholen, tussen zij die thuisonderwijs konden bolwerken, tegenover zij die dat niet konden. Of op het vlak van vermogensongelijkheid: spaarpotjes groeien van mensen die er een hebben, maar anderen die niets overhouden, komen niet aan sparen toe.

Tel daarbij op dat er nog volop problemen op antwoord wachten: de stikstofcrisis, de arbeidsmarkt waar flexwerk moet worden teruggedrongen. Alleen al ‘voor stikstof en wonen’ verwacht premier Mark Rutte ‘tientallen miljarden’ nodig te hebben. En voor het vergoeden van de toeslagenaffaire is ook nog in totaal 5 miljard euro gereserveerd.

Zo is de Prinsjesdag van dit jaar een momentopname. Een foto. Een mooie. Maar niet meer dan dat.